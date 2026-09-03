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Проведение "выборов" на оккупированных территориях является одним из главных инструментов легитимизации оккупационной власти - социологи предупредили о рисках

Киев • УНН

 • 1358 просмотра

рф планирует 18–20 сентября 2026 года провести так называемые «выборы» в госдуму на оккупированных территориях Украины. САУ призвала не легитимизировать их.

Проведение "выборов" на оккупированных территориях является одним из главных инструментов легитимизации оккупационной власти - социологи предупредили о рисках

россия готовится провести с 18 по 20 сентября на временно оккупированных территориях так называемые "выборы" в госдуму, что станет одним из главных инструментов легитимизации оккупационной "власти" на оккупированных территориях. Об этом говорится в заявлении Социологической ассоциации Украины (САУ), передает УНН

Детали 

"Проведение рф так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины (в отдельных районах Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и АР Крым) является одним из главных инструментов легитимизации оккупационной власти. Именно на эту цель направлена подготовка к проведению на этих территориях с 18 по 20 сентября 2026 года "выборов" в государственную думу рф", — говорится в заявлении. 

В ассоциации подчеркивают, что Украина, а также большинство стран мира и международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ, не признают законность и осуждают проведение россией так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, призвав всех представителей украинских и международных социологических центров, групп и компаний воздержаться от участия в мероприятиях в рамках так называемой "избирательной кампании" рф, которая проводится на оккупированных территориях, освещения ее хода и результатов "выборов".

"Правление САУ понимает сложную ситуацию, в которой оказались наши сограждане, в частности специалисты-социологи, вынужденно находящиеся на оккупированной территории Украины, и призывает их избегать (если это не угрожает их жизни и здоровью) участия в избирательном процессе, социологических опросах, экзит-полах и других публичных и непубличных мероприятиях, которые легитимизируют оккупационную власть. Вместе с тем Правление САУ подчеркивает необходимость разграничивать вынужденное поведение гражданского населения в условиях оккупации и добровольную деятельность, направленную на организацию, проведение или публичную легитимацию незаконных выборов", — отмечается в заявлении. 

Члены правления напоминают, что законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность за участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированных территориях Украины либо публичные призывы к их проведению (ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Напомним 

россия планирует провести незаконные выборы в госдуму на временно оккупированных территориях Украины. кремль хочет обеспечить там явку более 65–70% и не менее 70% голосов за "единую россию", чтобы использовать результаты для легитимизации оккупации. 

Министерство иностранных дел предостерегает членов миссии Содружества Независимых Государств от посещения временно оккупированных территорий во время мониторинга предстоящих выборов в государственную думу рф.  

Центральная избирательная комиссия заявила о нелегитимности организации подготовки и проведения на временно оккупированных территориях Украины "выборов" в госдуму рф, а также призвала граждан Украины — избирателей, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, воздержаться от участия в любых мероприятиях, направленных на организацию подготовки и проведения незаконных "выборов" депутатов госдумы рф. 

Павел Башинский

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