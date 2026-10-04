В Киеве из-за удара рф повреждена тепломагистраль, один из районов без горячей воды — мэр
Киев • УНН
Вражеский удар повредил тепломагистраль в Киеве. В Деснянском районе ремонтные бригады восстанавливают горячее водоснабжение.
В Киеве в результате вражеского удара также повреждена тепломагистраль, в одном из районов временно не будет горячей воды. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В результате вражеского удара также повреждена тепломагистраль. Из-за этого в Деснянском районе временно не будет горячей воды
По его словам, ремонтные бригады будут работать над восстановлением горячего водоснабжения.
Враг атаковал Северный мост в Киеве, есть повреждения — мэр04.10.26, 10:40 • 12167 просмотров
Напомним
Как сообщили в Воздушных силах, в ночь на 4 октября рф атаковала Украину 135 ударными беспилотниками различных типов, тогда как украинская ПВО сбила или подавила 125 вражеских целей.