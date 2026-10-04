У Києві через удар рф пошкоджена тепломагістраль, один з районів баз гарячої води - мер
Київ • УНН
Ворожий удар пошкодив тепломагістраль у Києві. У Деснянському районі ремонтні бригади відновлюють гаряче водопостачання.
У Києві унаслідок ворожого удару пошкоджена також тепломагістраль, один з районів тимчасово не буде гарячої води. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Внаслідок ворожого удару пошкоджена також тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води
За його словами, ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання.
Ворог атакував Північний міст у Києві, є пошкодження - мер04.10.26, 10:40 • 7432 перегляди
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Як повідомили у Повітряних Силах, у ніч на 4 жовтня рф атакувала Україну 135 ударними безпілотниками різних типів, тоді як українська ППО збила або подавила 125 ворожих цілей.