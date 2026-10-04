У Києві через удар рф пошкоджена тепломагістраль, один з районів баз гарячої води - мер

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У Києві унаслідок ворожого удару пошкоджена також тепломагістраль, один з районів тимчасово не буде гарячої води. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Внаслідок ворожого удару пошкоджена також тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води - повідомив Кличко.

За його словами, ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання.

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Як повідомили у Повітряних Силах, у ніч на 4 жовтня рф атакувала Україну 135 ударними безпілотниками різних типів, тоді як українська ППО збила або подавила 125 ворожих цілей.