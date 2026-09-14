СБУ закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участь у фейкових "виборах" рф

Окупанти знову готують черговий виборчий фарс на українських окупованих територіях. Служба безпеки України закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участь у "виборах" рф, нагадуючи про кримінальну відповідальність за участь, організацію та сприяння незаконним виборам на ТОТ, пише УНН.

СБУ офіційно застерігає: будь-яке сприяння ворогу в організації чи проведенні цього псевдоплебісциту - це пряма зрада. Ігноруйте "вибори". Не допомагайте окупантам легітимізувати їхню присутність та намагатися встановлювати свої порядки на українській землі. Кожен, хто погодиться стати членом "виборчкомів", агітатором, колаборантом чи спостерігачем, має усвідомити: ви вже є у списках підозрюваних. Розплата та покарання досягнуть абсолютно кожного - заявили в СБУ.

У СБУ наголосили, що за участь, організацію та сприяння незаконним виборам на ТОТ передбачена сувора кримінальна відповідальність за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність). Зрадникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Чиніть спротив. Не ламайте своє майбутнє заради кривавих російських папірців. Світ і Україна ніколи не визнають цього цирку. Ми повернемо нашу волю, людей та незалежність разом. Своїх не залишимо - додали в СБУ.

Служба безпеки закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участі у незаконних виборах, які кремль планує проводити з 18 до 20 вересня цього року.

Гауляйтери окупаційних адміністрацій рф під керівництвом кураторів з москви вкотре планують залучити жителів ТОТ до фейкового плебісциту. У такий спосіб рф намагається легітимізувати кремлівський режим на тимчасово захоплених територіях України та зібрати "голоси" на підтримку провладних політсил країни-агресора. Так, під час попередніх "волевиявлень" рашисти залучали мешканців ТОТ до складу окупаційних "виборчкомів" та проведення агітаційно-масових заходів на користь рф - заявили у Службі безпеки.

Задокументовано, як ворог у різний спосіб заохочував українських громадян брати участь у псевдореферендумі, що відбувся у вересні 2022 року на тимчасово захопленій частині території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У 2023 році рашисти проводили на ТОТ вже псевдовибори до регіональних органів влади країни-агресора. Тоді представники окупаційних адміністрацій рф так само включали місцевих жителів до "виборчих комісій" та агітаційних бригад, які закликали громадян "проголосувати" в інтересах кремля.

СБУ наголошує, що такі заходи є незаконними, а за участь в їхній організації передбачена кримінальна відповідальність, зокрема ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території або публічні заклики до проведення таких незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території).

Нагадаємо

росія планує провести незаконні вибори до держдуми на тимчасово окупованих територіях України. кремль хоче забезпечити там явку понад 65–70% та не менше 70% голосів за "єдину росію", щоб використати результати для легітимізації окупації.

Міністерство закордонних справ застерігає членів місії Співдружності Незалежних Держав від відвідування тимчасово окупованих під час моніторингу майбутніх виборів до державної думи рф.

Центральна виборча комісія заявила про нелегітимність організації підготовки та проведення на тимчасово окупованих територіях України "виборів" до держдуми рф, а також закликала громадян України – виборців, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, утриматися від участі в будь-яких заходах, спрямованих на організацію підготовки та проведення незаконних "виборів" депутатів держдуми рф.

У Соціологічній асоціації України заявили, що росія готується провести з 18 по 20 вересня на тимчасово окупованих територіях так звані "вибори" до держдуми, що стане одним із головних інструментів легітимізації окупаційної "влади" на окупованих територіях.