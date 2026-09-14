В российских правоохранительных органах силовикам поступила установка о том, что Силы обороны Украины якобы готовят теракты на избирательных участках в дни голосования 18–20 сентября. В связи с этим ФСБ берёт под прямой контроль охрану избирательного процесса. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передаёт УНН.

Детали

Как отмечают партизаны, подобные шаги российских спецслужб свидетельствуют о подготовке провокаций, в которых планируют обвинить украинскую сторону, несмотря на возможные жертвы среди гражданского населения.

Главная цель — сформировать общественное мнение для дальнейшей мобилизации и оправдать её необходимостью "ликвидации угроз". Это типичная тактика чекистов, к которой они прибегают на протяжении десятилетий. Информационная подготовка уже началась. Ранее Служба внешней разведки рф заявила, будто европейские страны подталкивают Киев к активизации диверсий и ударов по территории россии для дестабилизации обстановки во время избирательной кампании - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" призвали жителей рф и оккупированных территорий Украины игнорировать выборы и держаться подальше от голосования.

Берегите себя и свои жизни. Результаты уже нарисованы в кремле, и ваши голоса ни на что не повлияют. С путинским режимом необходимо бороться другими способами - резюмировали партизаны.

СБУ призывает жителей временно оккупированных территорий Украины не участвовать в фейковых "выборах" рф