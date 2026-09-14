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Партизани "АТЕШ" заявили, що окупанти готуються до провокації під час псевдовиборів

Київ • УНН

 • 246 перегляди

За даними "АТЕШ", російські силовики проводять підготовку до ймовірних терактів на виборчих дільницях 18–20 вересня. Партизани попереджають про можливі провокації.

Партизани "АТЕШ" заявили, що окупанти готуються до провокації під час псевдовиборів

У російських правоохоронних органах, силовикам надійшла настанова про те, що Сили оборони України нібито готують теракти на дільницях у дні голосування 18–20 вересня. У зв'язку із цим фсб бере під прямий контроль охорону виборчого процесу. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

Як відзначають партизани, подібні кроки російських спецслужб свідчать про підготовку провокацій, у яких планують звинуватити українську сторону, незважаючи на можливі жертви серед цивільного населення.

Головна мета – сформувати громадську думку для подальшої мобілізації та виправдати її необхідністю "ліквідації загроз". Це типова тактика чекістів, до якої вони вдаються протягом десятиліть. Інформаційна підготовка вже розпочалася. Раніше Служба зовнішньої розвідки рф заявила, ніби європейські країни підштовхують Київ до активізації диверсій та ударів територією росії для дестабілізації обстановки під час виборчої кампанії 

- йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" закликали мешканців рф та окупованих територій України ігнорувати вибори та триматися подалі від голосування.

Бережіть себе та свої життя. Результати вже намальовані у кремлі, і ваші голоси ні на що не вплинуть. З путінським режимом необхідно боротися іншими способами

- резюмували партизани.

СБУ закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участь у фейкових "виборах" рф14.09.26, 13:39 • 2206 переглядiв

Антоніна Туманова

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