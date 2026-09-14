У російських правоохоронних органах, силовикам надійшла настанова про те, що Сили оборони України нібито готують теракти на дільницях у дні голосування 18–20 вересня. У зв'язку із цим фсб бере під прямий контроль охорону виборчого процесу. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", передає УНН.

Як відзначають партизани, подібні кроки російських спецслужб свідчать про підготовку провокацій, у яких планують звинуватити українську сторону, незважаючи на можливі жертви серед цивільного населення.

Головна мета – сформувати громадську думку для подальшої мобілізації та виправдати її необхідністю "ліквідації загроз". Це типова тактика чекістів, до якої вони вдаються протягом десятиліть. Інформаційна підготовка вже розпочалася. Раніше Служба зовнішньої розвідки рф заявила, ніби європейські країни підштовхують Київ до активізації диверсій та ударів територією росії для дестабілізації обстановки під час виборчої кампанії