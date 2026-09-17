Палата представителей США окончательно одобрила законопроект о «адских санкциях» против России

Палата представителей США поддержала сенатскую редакцию законопроекта H.R. 5334, который предусматривает масштабное усиление санкций против России и возможность введения пошлин до 100% против стран, закупающих российские энергоносители. За документ проголосовали 252 конгрессмена, против — 154, после чего он может быть передан президенту США Дональду Трампу на подпись, пишет УНН.

Детали

Во время финального голосования законопроект поддержали 197 республиканцев, 54 демократа и 1 независимый конгрессмен. Против выступили 6 республиканцев и 148 демократов, еще 27 членов Палаты представителей не голосовали.

Ранее, 7 августа, Сенат США одобрил H.R. 5334 с поправками 86 голосами против 11. Палата представителей теперь согласовала именно сенатскую редакцию документа, поэтому дополнительное согласование между двумя палатами Конгресса не требуется.

Пошлины до 100% и новые санкции против России

Законопроект предусматривает санкции против российских чиновников, финансовых учреждений и других лиц, связанных с правительством РФ. Отдельный блок наделяет президента США полномочиями вводить пошлины до 100% в отношении стран, входящих в число крупнейших покупателей российской нефти или газа либо содействующих обходу нефтяных санкций.

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Документ также предусматривает значительную свободу президента в применении исключений из санкций и возможность прекратить действие части ограничений после заключения мирного соглашения по поводу войны России против Украины.

Администрация Трампа ранее официально поддержала сенатскую редакцию H.R. 5334. В Белом доме заявляли, что советники президента порекомендуют ему подписать документ, если он поступит на подпись в нынешнем виде.

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