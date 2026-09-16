В Конгрессе США призвали не поддерживать новые санкции против России из-за широких тарифных полномочий Трампа
Киев • УНН
Грегори Микс назвал законопроект о санкциях против России и Ирана «троянским конем». Финальное голосование ожидается сегодня.
Конгрессмен-демократ Грегори Микс призвал Палату представителей США не поддерживать законопроект о масштабных санкциях против России и Ирана. Он назвал документ «троянским конем» и заявил, что главной проблемой являются дополнительные полномочия президента Дональда Трампа по введению тарифов, пишет УНН.
Детали
По словам Микса, законопроект «вряд ли приведет к введению каких-либо новых санкций против России». В то же время он выступил против положений, которые позволят президенту самостоятельно вводить новые тарифы.
В тот момент, когда американцы уже сталкиваются с резким ростом цен на бензин, повышением ипотечных ставок и высокой инфляцией, Конгресс не может предоставить Трампу дополнительные полномочия по введению тарифов, которые, как мы знаем, он обязательно использует во вред
Окончательное голосование ожидается сегодня
Законопроект предусматривает расширение санкций против России и Ирана, а также возможность введения пошлин до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов.
Ранее документ прошел процедурное голосование в Палате представителей. Теперь конгрессмены должны провести окончательное голосование по его принятию.
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование16.09.26, 07:58 • 21845 просмотров