В Конгрессе США призвали не поддерживать новые санкции против России из-за широких тарифных полномочий Трампа

Конгрессмен-демократ Грегори Микс призвал Палату представителей США не поддерживать законопроект о масштабных санкциях против России и Ирана. Он назвал документ «троянским конем» и заявил, что главной проблемой являются дополнительные полномочия президента Дональда Трампа по введению тарифов, пишет УНН.

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По словам Микса, законопроект «вряд ли приведет к введению каких-либо новых санкций против России». В то же время он выступил против положений, которые позволят президенту самостоятельно вводить новые тарифы.

В тот момент, когда американцы уже сталкиваются с резким ростом цен на бензин, повышением ипотечных ставок и высокой инфляцией, Конгресс не может предоставить Трампу дополнительные полномочия по введению тарифов, которые, как мы знаем, он обязательно использует во вред — заявил Микс во время дебатов.

Окончательное голосование ожидается сегодня

Законопроект предусматривает расширение санкций против России и Ирана, а также возможность введения пошлин до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов.

Ранее документ прошел процедурное голосование в Палате представителей. Теперь конгрессмены должны провести окончательное голосование по его принятию.

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