Украинский завод начал производить стволы для M777, Archer и других иностранных артиллерийских систем

Краматорский завод тяжёлого станкостроения, известный как производитель САУ «Богдана», освоил выпуск артиллерийских стволов для украинских и иностранных систем различных калибров. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

В настоящее время предприятие производит стволы калибров 25 мм, 30 мм, 35 мм, 105 мм, 122 мм и 155 мм. При этом технологические возможности завода позволяют работать с калибрами до 203 мм, однако конкретная номенклатура зависит от государственного заказа.

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КЗТВС сотрудничает со 105 европейскими компаниями, среди которых Rheinmetall, KNDS, Leonardo и BAE Systems. Украинский производитель подчёркивает, что не копирует иностранные образцы, а работает на основе лицензионных соглашений.

Стволы для M777, Archer и Krab

BAE Systems заказывает у украинского предприятия стволы для артиллерийских систем M777, AS-90, L119, FH-70, Krab и Archer. В Defense Express отмечают, что это свидетельствует о существенном росте возможностей украинской оборонной промышленности, которая ещё около 10 лет назад не имела опыта массового производства артиллерии.

Кроме того, именно КЗТВС, по данным издания, отвечает за локализацию в Украине производства 105-мм лёгкой гаубицы L119. Также Defense Express предполагает, что предприятие может быть партнёром BAE Systems, которому передали изготовленные в Великобритании заготовки для артиллерийских стволов.

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