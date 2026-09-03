В Германии началось производство 5000 дальнобойных дронов для Украины

$44.610.1551.640.11
ukenru
16:08 • 9214 просмотра
Перестрелка между СБУ и ГУР — Кравченко заявил о сообщении о двух подозрениях
Эксклюзив
14:33 • 13607 просмотра
Суд исследует доказательства по делу о медицинской халатности врачей Odrex
13:01 • 14316 просмотра
Увеличенные отпуска, декрет для мужчин и противодействие моббингу на работе - в Раду внесли проект нового Трудового кодекса
3 сентября, 10:28 • 19247 просмотра
Сибига анонсировал "новую динамику" в мирных усилиях, прогресс без США назвал "нереалистичным"
3 сентября, 09:29 • 21366 просмотра
Расторгнуть брак онлайн стало возможно в "Дія" - как это сделатьVideo
3 сентября, 08:38 • 21564 просмотра
"Этого точно не должно было произойти" - СБУ об инциденте с ГУР в КиевеPhotoVideo
Эксклюзив
3 сентября, 08:19 • 34363 просмотра
Лизинг или роялти: Минфин может решить проблему, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании
3 сентября, 05:49 • 24756 просмотра
рф атаковала 163 дронами, до половины - реактивные: как отработала ПВО и ситуация по регионам
3 сентября, 04:17 • 25337 просмотра
Ночная атака на Одессу: число раненых возросло до 17Photo
2 сентября, 23:02 • 27335 просмотра
Новая кампания США против Ирана не продлится слишком долго — Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
0.8м/с
65%
748мм
Популярные новости
"Когда эта война будет подходить к концу" - Трамп назвал условие для нового саммита с путиным3 сентября, 07:52 • 5372 просмотра
Рубио объяснил неожиданный визит директора ЦРУ в москву3 сентября, 08:09 • 15850 просмотра
В Раде заслушают представителей структур из-за стрельбы СБУ и ГУР в Киеве3 сентября, 09:04 • 4540 просмотра
В Киевской области горит склад с лекарственными средствами после российской атаки - КорецкийPhoto3 сентября, 09:31 • 8382 просмотра
IFA 2026 в Берлине: какие новинки техники покажут миру Photo12:29 • 16005 просмотра
публикации
Гран-при Италии Формулы-1 2026 года: расписание и где смотреть гонку в МонцеPhotoVideo16:47 • 3190 просмотра
IFA 2026 в Берлине: какие новинки техники покажут миру Photo12:29 • 16446 просмотра
Лизинг или роялти: Минфин может решить проблему, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании
Эксклюзив
3 сентября, 08:19 • 34339 просмотра
Идеи заготовок для ароматных чаёв на зимуPhoto3 сентября, 07:14 • 35298 просмотра
Как испечь хлеб в аэрогриле без лишних хлопот и получить хрустящую корочку2 сентября, 14:28 • 72473 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Блогеры
Льюис Хэмилтон
Актуальные места
Украина
Германия
Днепропетровская область
Индия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Вокруг "Джентльменов" ходят слухи о кастинге Меган Маркл - что говорят звёзды сериалаVideo3 сентября, 07:08 • 28104 просмотра
Вышел новый трейлер сериала по "Гарри Поттеру" от HBOVideo2 сентября, 16:24 • 46655 просмотра
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 63897 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 58900 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 63818 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Техника
Фильм
Сериал

В Германии началось производство 5000 дальнобойных дронов для Украины

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

Auterion и Airlogix производят в Германии более 5 тысяч дронов для Украины. Контракт на 300 млн евро должны выполнить к середине 2027 года.

В Германии началось производство 5000 дальнобойных дронов для Украины

В Германии началось производство дронов для Украины. Немецко-американская оборонная компания Auterion и украинская Airlogix уже объявили об изготовлении первых беспилотников, а всего планируется произвести 5 тыс. дронов. Об этом сообщает Handelsblatt, передает УНН

В районе Большого Мюнхена началось серийное производство более 5000 дальнобойных боевых беспилотников для Украины. Немецко-американская оборонная компания Auterion и ее украинский партнер в совместном предприятии Airlogix объявили об изготовлении первых беспилотников. Заказ немецкого правительства должен быть выполнен к середине 2027 года 

- пишет издание. 

По данным отраслевых источников, стоимость контракта составляет примерно 300 млн евро. Беспилотники являются частью поддержки Германией Украины, которая подверглась незаконному нападению со стороны россии в 2022 году и с тех пор ведет оборонительную войну.

Совместное предприятие, основанное лишь в феврале, ожидает дальнейших заказов и долгосрочного контракта. Помимо неназванного места производства вблизи Мюнхена, производство планируется на другом объекте в восточной Германии. Проект включает две разные модели — одну со средней дальностью полета, а другую с большей дальностью полета — до 1500 километров. 

Для дронов Auterion поставляет программное обеспечение и операционную систему, а Airlogix — аппаратное обеспечение. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором говорилось об ускорении всех процессов для производства скоростных перехватчиков против реактивных "шахедов". По его словам, прототипы разработаны, их доводят до необходимого уровня эффективности. 

Павел Башинский

Война в УкраинеТехнологии
Война в Украине
Мюнхен
Германия
Владимир Зеленский
Украина