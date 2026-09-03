В Германии началось производство 5000 дальнобойных дронов для Украины
Киев • УНН
Auterion и Airlogix производят в Германии более 5 тысяч дронов для Украины. Контракт на 300 млн евро должны выполнить к середине 2027 года.
В Германии началось производство дронов для Украины. Немецко-американская оборонная компания Auterion и украинская Airlogix уже объявили об изготовлении первых беспилотников, а всего планируется произвести 5 тыс. дронов. Об этом сообщает Handelsblatt, передает УНН.
В районе Большого Мюнхена началось серийное производство более 5000 дальнобойных боевых беспилотников для Украины. Немецко-американская оборонная компания Auterion и ее украинский партнер в совместном предприятии Airlogix объявили об изготовлении первых беспилотников. Заказ немецкого правительства должен быть выполнен к середине 2027 года
По данным отраслевых источников, стоимость контракта составляет примерно 300 млн евро. Беспилотники являются частью поддержки Германией Украины, которая подверглась незаконному нападению со стороны россии в 2022 году и с тех пор ведет оборонительную войну.
Совместное предприятие, основанное лишь в феврале, ожидает дальнейших заказов и долгосрочного контракта. Помимо неназванного места производства вблизи Мюнхена, производство планируется на другом объекте в восточной Германии. Проект включает две разные модели — одну со средней дальностью полета, а другую с большей дальностью полета — до 1500 километров.
Для дронов Auterion поставляет программное обеспечение и операционную систему, а Airlogix — аппаратное обеспечение.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором говорилось об ускорении всех процессов для производства скоростных перехватчиков против реактивных "шахедов". По его словам, прототипы разработаны, их доводят до необходимого уровня эффективности.