У Німеччині стартувало виробництво 5000 далекобійних дронів для України

У Німеччині розпочалося виробництво дронів для України. Німецько-американська оборонна компанія Auterion та українська Airlogix вже оголосили про виготовлення перших безпілотників, а загалом планується виробити 5 тис. дронів. Про це повідомляє Handelsblatt, передає УНН.

У районі Великого Мюнхена розпочалося масове виробництво понад 5000 далекобійних бойових безпілотників для України. Німецько-американська оборонна компанія Auterion та її український партнер у спільному підприємстві Airlogix оголосили про виготовлення перших безпілотників. Замовлення німецького уряду має бути виконане до середини 2027 року - пише видання.

За даними галузевих джерел, вартість контракту становить приблизно 300 млн євро. Безпілотники є частиною підтримки Німеччиною України, яка зазнала незаконного нападу з боку росії у 2022 році та з того часу веде оборонну війну.

Спільне підприємство, засноване лише в лютому, очікує подальших замовлень та довгострокового контракту. Окрім неназваного місця виробництва поблизу Мюнхена, виробництво планується на іншому об'єкті у східній Німеччині. Проєкт включає дві різні моделі – одну із середньою дальністю польоту, а іншу з більшою дальністю польоту до 1500 кілометрів.

Для дронів Auterion постачає програмне забезпечення та операційну систему, а Airlogix - апаратне забезпечення.

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