росія залучає кримінальні угруповання для замахів на керівників оборонних компаній Європи – FT

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російські спецслужби посилили підготовку замахів на керівників європейських оборонних підприємств, які займаються виробництвом озброєння та військової техніки, зокрема для України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Financial Times.

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За інформацією видання, яке поспілкувалося з представниками п'яти європейських розвідувальних служб, кремль активізує диверсійну діяльність у Європі, намагаючись послабити військову підтримку України. Потенційними цілями російських спецслужб можуть стати керівники великих оборонних корпорацій, а також невеликих підприємств, які виробляють безпілотники, комплектуючі та інше військове обладнання для української армії.

Особливе занепокоєння європейських розвідок викликає зміна методів проведення російських операцій. За словами співрозмовників FT, російська військова розвідка дедалі частіше залучає до підготовки диверсій та можливих убивств представників організованих злочинних угруповань.

Раніше для виконання подібних завдань активно використовували завербованих через інтернет виконавців, яким пропонували грошову винагороду. Тепер, за оцінками спецслужб, організація операцій стає складнішою, а окремі етапи підготовки можуть здійснювати різні групи в кількох країнах.

Джерела видання стверджують, що європейським правоохоронним органам і спецслужбам уже вдалося виявити та запобігти окремим змовам. Також фіксувалися випадки підозрілого стеження за потенційними жертвами поблизу їхніх будинків і місць роботи. На тлі посилення загроз низка європейських оборонних компаній запровадила додаткові заходи безпеки. Деякі керівники перебувають під цілодобовою охороною, а під час закордонних поїздок користуються послугами спеціальних охоронних груп.

За оцінками співрозмовників FT, мета таких дій — залякати європейський оборонний бізнес. Постійна загроза нападів здатна збільшити витрати підприємств на безпеку та ускладнити їхню співпрацю з Україною.

Контекст

Одним із найвідоміших випадків стала інформація про підготовку замаху на генерального директора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. У липні 2024 року західні ЗМІ повідомили про російський план його вбивства. У січні 2025 року представник НАТО Джеймс Аппатурай підтвердив, що існувала загроза життю керівника концерну, а також повідомив про інші подібні змови проти представників оборонної промисловості.

Крім того, 5 жовтня 2026 року керівники німецьких розвідувальних відомств під час слухань у Бундестазі попередили про посилення гібридних операцій росії. Зокрема, йшлося про загрози диверсій, насильницьких дій та атак на оборонну промисловість і критичну інфраструктуру.

7 жовтня данська Служба безпеки та розвідки також повідомила про спроби диверсій проти підприємств Данії, які постачають озброєння Україні. За оцінкою відомства, російські структури дедалі частіше спрямовують свої операції проти виробництв, діяльність яких безпосередньо впливає на військові можливості української армії.

Нагадаємо

Американські прокурори викрили ймовірну глобальну мережу російських спецслужб, учасників якої звинувачують у підготовці вбивств та диверсій у США і Європі. Міністерство юстиції США висунуло звинувачення 5 особам, які наразі залишаються на волі.