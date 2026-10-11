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Россия привлекает криминальные группировки для покушений на руководителей оборонных компаний Европы — FT

Киев • УНН

 • 1422 просмотра

Российские спецслужбы готовят покушения на руководителей европейских оборонных компаний, привлекая организованные преступные группировки. Цель — запугать бизнес и ослабить поддержку Украины.

Россия привлекает криминальные группировки для покушений на руководителей оборонных компаний Европы — FT
Фото иллюстративное

Российские спецслужбы усилили подготовку покушений на руководителей европейских оборонных предприятий, занимающихся производством вооружений и военной техники, в частности для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

По информации издания, пообщавшегося с представителями пяти европейских разведывательных служб, кремль активизирует диверсионную деятельность в Европе, пытаясь ослабить военную поддержку Украины. Потенциальными целями российских спецслужб могут стать руководители крупных оборонных корпораций, а также небольших предприятий, производящих беспилотники, комплектующие и другое военное оборудование для украинской армии.

Особую обеспокоенность европейских разведок вызывает изменение методов проведения российских операций. По словам собеседников FT, российская военная разведка всё чаще привлекает к подготовке диверсий и возможных убийств представителей организованных преступных группировок.

Ранее для выполнения подобных заданий активно использовали завербованных через интернет исполнителей, которым предлагали денежное вознаграждение. Теперь, по оценкам спецслужб, организация операций становится сложнее, а отдельные этапы подготовки могут осуществляться разными группами в нескольких странах.

Источники издания утверждают, что европейским правоохранительным органам и спецслужбам уже удалось выявить и предотвратить отдельные заговоры. Также фиксировались случаи подозрительного наблюдения за потенциальными жертвами возле их домов и мест работы. На фоне усиления угроз ряд европейских оборонных компаний ввёл дополнительные меры безопасности. Некоторые руководители находятся под круглосуточной охраной, а во время зарубежных поездок пользуются услугами специальных охранных групп.

По оценкам собеседников FT, цель таких действий — запугать европейский оборонный бизнес. Постоянная угроза нападений способна увеличить расходы предприятий на безопасность и осложнить их сотрудничество с Украиной.

Контекст

Одним из самых известных случаев стала информация о подготовке покушения на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. В июле 2024 года западные СМИ сообщили о российском плане его убийства. В январе 2025 года представитель НАТО Джеймс Аппатурай подтвердил, что существовала угроза жизни руководителя концерна, а также сообщил о других подобных заговорах против представителей оборонной промышленности.

Кроме того, 5 октября 2026 года руководители немецких разведывательных ведомств во время слушаний в Бундестаге предупредили об усилении гибридных операций россии. В частности, речь шла об угрозах диверсий, насильственных действий и атак на оборонную промышленность и критическую инфраструктуру.

7 октября Датская служба безопасности и разведки также сообщила о попытках диверсий против предприятий Дании, поставляющих вооружение Украине. По оценке ведомства, российские структуры всё чаще направляют свои операции против производств, деятельность которых непосредственно влияет на военные возможности украинской армии.

Напомним

Американские прокуроры раскрыли предположительно глобальную сеть российских спецслужб, участников которой обвиняют в подготовке убийств и диверсий в США и Европе. Министерство юстиции США предъявило обвинения 5 лицам, которые в настоящее время остаются на свободе.

Александра Василенко

Криминал и ЧПНовости Мира
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Война в Украине
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