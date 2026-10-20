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У Берліні 90 поліцейських залучили до розгону протесту біля німецького збройового заводу Rheinmetall

Київ • УНН

 • 1552 перегляди

Біля заводу Rheinmetall у Берліні дев’ятеро протестувальників приклеїлися до дороги. Для їхнього від’єднання залучили до 90 поліцейських.

У Берліні 90 поліцейських залучили до розгону протесту біля німецького збройового заводу Rheinmetall

У вівторок поліція повідомила, що дев’ятеро протестувальників приклеїли себе до дороги біля заводу оборонного концерну Rheinmetall у Берліні. Про це повідомляє Deutsche Presse Agentur, пише УНН.

Деталі

За словами речниці поліції, правоохоронців викликали на підприємство в берлінському районі Веддінг о 5:30 ранку (03:30 за Гринвічем). Відтоді вони намагаються від’єднати учасників акції від дорожнього покриття.

Для врегулювання ситуації загалом залучили до 90 поліцейських, оскільки на місці перебували 11 протестувальників, повідомила речниця.

Довідково

Rheinmetall, найбільший виробник озброєння в Німеччині, розпочав виробництво на підприємстві в районі Веддінг на початку цього року. Відтоді завод неодноразово ставав мішенню протестів, серед учасників яких була й Грета Тунберг - активістка, відома своєю діяльністю у сфері захисту клімату та соціальної справедливості.

Соціальні заворушення підпалюють вулиці від Франції до Албанії - чому Європу охопили протести20.10.26, 14:28 • 2466 переглядiв

Ольга Розгон

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