У Берліні 90 поліцейських залучили до розгону протесту біля німецького збройового заводу Rheinmetall
Київ • УНН
Біля заводу Rheinmetall у Берліні дев’ятеро протестувальників приклеїлися до дороги. Для їхнього від’єднання залучили до 90 поліцейських.
У вівторок поліція повідомила, що дев’ятеро протестувальників приклеїли себе до дороги біля заводу оборонного концерну Rheinmetall у Берліні. Про це повідомляє Deutsche Presse Agentur, пише УНН.
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За словами речниці поліції, правоохоронців викликали на підприємство в берлінському районі Веддінг о 5:30 ранку (03:30 за Гринвічем). Відтоді вони намагаються від’єднати учасників акції від дорожнього покриття.
Для врегулювання ситуації загалом залучили до 90 поліцейських, оскільки на місці перебували 11 протестувальників, повідомила речниця.
Довідково
Rheinmetall, найбільший виробник озброєння в Німеччині, розпочав виробництво на підприємстві в районі Веддінг на початку цього року. Відтоді завод неодноразово ставав мішенню протестів, серед учасників яких була й Грета Тунберг - активістка, відома своєю діяльністю у сфері захисту клімату та соціальної справедливості.
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