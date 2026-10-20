В Берлине 90 полицейских привлекли к разгону протеста возле немецкого оружейного завода Rheinmetall

Во вторник полиция сообщила, что девять протестующих приклеили себя к дороге возле завода оборонного концерна Rheinmetall в Берлине. Об этом сообщает Deutsche Presse Agentur, пишет УНН.

Подробности

По словам представительницы полиции, правоохранителей вызвали на предприятие в берлинском районе Веддинг в 5:30 утра (03:30 по Гринвичу). С тех пор они пытаются отсоединить участников акции от дорожного покрытия.

Для урегулирования ситуации в общей сложности привлекли до 90 полицейских, поскольку на месте находились 11 протестующих, сообщила представительница.

Справочно

Rheinmetall, крупнейший производитель вооружений в Германии, начал производство на предприятии в районе Веддинг в начале этого года. С тех пор завод неоднократно становился мишенью протестов, среди участников которых была и Грета Тунберг — активистка, известная своей деятельностью в сфере защиты климата и социальной справедливости.

Социальные волнения поджигают улицы от Франции до Албании - почему Европу охватили протесты