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В Берлине 90 полицейских привлекли к разгону протеста возле немецкого оружейного завода Rheinmetall

Киев • УНН

 • 1028 просмотра

Возле завода Rheinmetall в Берлине девять протестующих приклеили себя к дороге. Для их отсоединения привлекли до 90 полицейских.

В Берлине 90 полицейских привлекли к разгону протеста возле немецкого оружейного завода Rheinmetall

Во вторник полиция сообщила, что девять протестующих приклеили себя к дороге возле завода оборонного концерна Rheinmetall в Берлине. Об этом сообщает Deutsche Presse Agentur, пишет УНН.

Подробности

По словам представительницы полиции, правоохранителей вызвали на предприятие в берлинском районе Веддинг в 5:30 утра (03:30 по Гринвичу). С тех пор они пытаются отсоединить участников акции от дорожного покрытия.

Для урегулирования ситуации в общей сложности привлекли до 90 полицейских, поскольку на месте находились 11 протестующих, сообщила представительница.

Справочно

Rheinmetall, крупнейший производитель вооружений в Германии, начал производство на предприятии в районе Веддинг в начале этого года. С тех пор завод неоднократно становился мишенью протестов, среди участников которых была и Грета Тунберг — активистка, известная своей деятельностью в сфере защиты климата и социальной справедливости.

Социальные волнения поджигают улицы от Франции до Албании - почему Европу охватили протесты20.10.26, 14:28 • 2096 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоНовости Мира
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Митинги в Украине
Рейнметалл
Грета Тунберг
Германия
Берлин