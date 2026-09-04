Повітряні сили вперше показали Skyranger 35, які Україна отримала таємно
Київ • УНН
Повітряні сили вперше продемонстрували Skyranger 35 на шасі Leopard 1. Система уражає повітряні цілі 35-мм програмованими боєприпасами.
Повітряні сили ЗСУ вперше офіційно показали новітню зенітну артилерійську систему Skyranger 35 від Rheinmetall, яка вже перебуває на озброєнні українських військових. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на відео 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку, пише УНН.
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На оприлюднених кадрах показали саму установку, а також епізод ураження повітряної цілі. У Defense Express зазначають, що публічна демонстрація фактично підтвердила передачу Україні певної кількості Skyranger 35 у режимі секретності.
Видання припускає, що відео могли зняти ще не пізніше березня 2026 року. Командир установки з позивним "Тіматі" також заявив, що його підрозділ отримав Skyranger 35 "одним із перших", що може свідчити про наявність в Україні кількох таких систем.
Що відомо про Skyranger 35
Skyranger 35 для України встановлюють на модернізоване шасі танка Leopard 1. Система оснащена 35-мм гарматою KDG 35, яка може вести вогонь із темпом до 1000 пострілів за хвилину.
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Для боротьби з дронами та крилатими ракетами використовуються 35×228-мм боєприпаси з програмованим підривом. За даними Defense Express, ефективна дальність вогню становить до 4000 метрів, а цифрова система управління вогнем забезпечує автоматичний супровід цілі.
Україна має отримати значну кількість таких систем, однак точні обсяги та строки поставок не розголошуються. У Rheinmetall раніше повідомляли, що вартість контракту на додаткові Skyranger 35 для України становить сотні мільйонів євро.
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