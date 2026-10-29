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Виробник ракет Ruta для ЗСУ домовився про співпрацю з Helsing, а спільний проєкт із Rheinmetall опинився під питанням

Київ • УНН

 • 10188 перегляди

Destinus і Helsing планують спільне виробництво ракет Ruta в Німеччині. Проєкт із Rheinmetall, оголошений раніше, опинився під питанням.

Виробник ракет Ruta для ЗСУ домовився про співпрацю з Helsing, а спільний проєкт із Rheinmetall опинився під питанням

Нідерландська компанія Destinus, яка постачає Україні крилаті ракети Ruta, домовилася про співпрацю з німецькою оборонною компанією Helsing. Партнери планують створити спільне підприємство в Німеччині для виробництва ракет, однак це ставить під питання раніше анонсовану співпрацю Destinus із Rheinmetall. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на Die Welt та hartpunkt, пише УНН.

Деталі

За інформацією ЗМІ, нове підприємство планує виготовляти крилаті ракети, характеристики яких відповідатимуть Ruta Block 2 та Block 3. Пропозиції щодо їх постачання Бундесверу вже розглядає Міністерство оборони Німеччини.

У межах партнерства Destinus відповідатиме за ракети, двигуни та виробничі технології, тоді як Helsing забезпечуватиме програмне забезпечення, системи управління та інтеграцію з німецькими військовими комплексами.

Співпраця з Rheinmetall опинилася під питанням

Раніше у 2026 році Destinus та Rheinmetall оголосили про намір створити спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems. Однак, за даними hartpunkt, компанію досі не вдалося знайти в німецьких реєстрах.

Обидва виробники не надали детальних пояснень щодо статусу проєкту. У Destinus лише зазначили, що продовжують переговори про промислову співпрацю.

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Аналітики припускають, що Rheinmetall може залишитися постачальником окремих компонентів, зокрема бойових частин, навіть якщо спільне виробництво ракет не відбудеться.

Водночас Destinus прагне долучитися до німецької програми закупівель далекобійного озброєння Deep Strike, у межах якої Бундесвер також розглядає українські ракети "Барс".

Нагадаємо, крилаті ракети Ruta вже постачаються Україні та використовуються для ударів по території росії. Версія Block 2 має заявлену дальність до 700 км і бойову частину масою 250 кг. Для перспективної Block 3 передбачається збільшення дальності до 2000 км.

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Степан Гафтко

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