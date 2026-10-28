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Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів

Київ • УНН

 • 11620 перегляди

У “МС АВІА-ГРЕЙД” зазначили, що модернізація авіатехніки дозволяє продовжувати експлуатацію перевірених часом гелікоптерів та уникати значних витрат на закупівлю нових повітряних суден.

Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів

Висока вартість розробки та закупівлі нових повітряних суден у світі спонукає авіаційну галузь шукати способи ефективніше використовувати наявну техніку. Один з таких способів - модернізація, яка дає змогу поєднувати перевірені часом конструкції із сучасним обладнанням і технологіями. Від чого залежать можливості такого оновлення УНН розпитав у заступника директора з льотної придатності компанії "МС АВІА-ГРЕЙД" Олександра Нагапетяна.

Деталі

Авіація - це та галузь, яка вимагає значних фінансових і часових ресурсів для оновлення технічного парку. Створення нової моделі літака або гелікоптера - дуже складний процес, який може тривати роками. Тому поряд із розробкою нових повітряних суден важливе місце займає модернізація тих, які вже перебувають в експлуатації.

Сам по собі вік літака або гелікоптера не завжди визначає, наскільки ефективно його можна використовувати. Значення мають стан конструкції, залишковий ресурс, доступність запасних частин, можливість обслуговування та відповідність техніки актуальним вимогам.

Модернізація наявної авіаційної техніки сьогодні є одним із ключових трендів світової авіаіндустрії та військової справи. На тлі стрімкого зростання вартості розробки та закупівлі нових повітряних суден, оновлення перевірених часом платформ стає найбільш економічно вигідним рішенням. Літак або гелікоптер може бути створений десятки років тому, проте планер часто має величезний запас міцності. Саме тому повне списання техніки через її моральне старіння є недоцільним марнотратством

- заявив Олександр Нагапетян.

Від ремонту до комплексного оновлення

Модернізацію часто сприймають як заміну застарілих деталей або встановлення нового обладнання. Насправді це комплексний процес, який зазвичай починається з капітального ремонту та відновлення ресурсу фюзеляжу й основних силових елементів. 

Найбільших змін зазнає "внутрішнє наповнення" машини - застарілі аналогові прилади міняють на сучасну цифрову авіоніку. Встановлення концепції "скляної кабіни" з багатофункціональними дисплеями кардинально покращує ергономіку та знижує навантаження на екіпаж

- розповів заступник директора з льотної придатності.

Залежно від призначення повітряного судна також можуть оновлюватися навігаційні системи, засоби супутникового зв'язку та нічного бачення, що дозволяє виконувати завдання цілодобово за будь-яких погодних умов.

Мі-8 як приклад тривалої експлуатації авіаційної платформи

Одним із прикладів платформи, що залишається поширеною в різних країнах світу, є сімейство гелікоптерів Мі-8. 

Розроблений ще у минулому столітті, цей масовий вертоліт завдяки постійним покращенням залишається незамінною робочою конячкою у десятках країн

 - заявив Олександр Нагапетян.

Тривала експлуатація сімейства Мі-8 супроводжується появою різних модифікацій, які відрізняються обладнанням і технічними рішеннями. 

Наприклад, сучасні модифікації Мі-8МСБ отримують потужніші двигуни з електронною системою управління, що значно покращує польотні характеристики в умовах високогір'я та спеки. Завдяки встановленню сучасних західних або передових вітчизняних систем захисту, старий транспортний гелікоптер стає стійким до новітніх переносних зенітно-ракетних комплексів. 

Такі зміни дають змогу адаптувати гелікоптер для виконання як цивільно-транспортних, так і складних пошуково-рятувальних чи десантних місій.

Модернізація інших типів авіаційної техніки, зокрема гелікоптерів Мі-24, також може передбачати оновлення бортового обладнання та окремих систем. Обсяг змін визначається технічним станом конкретного повітряного судна, його конструктивними особливостями й вимогами до подальшої експлуатації.

Не менш показовою є історія модернізації ударного гелікоптера Мі-24, відомого своєю унікальною концепцією. Незважаючи на поважний вік самої платформи, її глибока модернізація дозволяє впевнено конкурувати з новішими зразками ударної авіації. Сучасна авіоніка, системи наведення та бортові комплекси оборони, дозволяють "старій платформі" виконувати завдання у сучасних умовах ведення бойових дій

- пояснили в “МС АВІА-ГРЕЙД”.

Баланс між технологіями та економічною доцільністю

Звісно, модернізація не завжди може замінити закупівлю нової техніки. Проте в тих випадках, коли технічний стан повітряного судна та обсяг необхідних робіт це дозволяють, вона може стати способом продовжити його експлуатацію й ефективніше використати наявні ресурси.

Оновлення техніки дозволяє підтримувати високу обороноздатність та логістичний потенціал без астрономічних витрат. Продовження актуальності старих літаків і гелікоптерів - це не просто компроміс, а тверезий і прагматичний розрахунок. Інвестуючи в нові технології, авіація отримує друге життя і залишається в строю ще на довгі десятиліття

 - наголосив Олександр Нагапетян.

Михайло Пінкевич: "Українська авіація формує сприйняття України в очах світу, і ми зобов’язані її зберегти та розвивати"28.07.25, 15:47 • 172281 перегляд

Євген Царенко

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