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Старая авиация — новые возможности: в «МС АВИА-ГРЕЙД» объяснили роль модернизации вертолётов

Киев • УНН

 • 8006 просмотра

В «МС АВИА-ГРЕЙД» отметили, что модернизация авиатехники позволяет продолжать эксплуатацию проверенных временем вертолётов и избегать значительных расходов на закупку новых воздушных судов.

Старая авиация — новые возможности: в «МС АВИА-ГРЕЙД» объяснили роль модернизации вертолётов

Высокая стоимость разработки и закупки новых воздушных судов в мире побуждает авиационную отрасль искать способы более эффективно использовать имеющуюся технику. Один из таких способов — модернизация, которая позволяет сочетать проверенные временем конструкции с современным оборудованием и технологиями. От чего зависят возможности такого обновления, УНН расспросил заместителя директора по лётной годности компании "МС АВИА-ГРЕЙД" Александра Нагапетяна.

Детали

Авиация — это отрасль, требующая значительных финансовых и временных ресурсов для обновления технического парка. Создание новой модели самолёта или вертолёта — очень сложный процесс, который может длиться годами. Поэтому наряду с разработкой новых воздушных судов важное место занимает модернизация тех, которые уже находятся в эксплуатации.

Сам по себе возраст самолёта или вертолёта не всегда определяет, насколько эффективно его можно использовать. Значение имеют состояние конструкции, остаточный ресурс, доступность запасных частей, возможность обслуживания и соответствие техники актуальным требованиям.

Модернизация имеющейся авиационной техники сегодня является одним из ключевых трендов мировой авиационной индустрии и военного дела. На фоне стремительного роста стоимости разработки и закупки новых воздушных судов обновление проверенных временем платформ становится наиболее экономически выгодным решением. Самолёт или вертолёт может быть создан десятки лет назад, однако планер часто имеет огромный запас прочности. Именно поэтому полное списание техники из-за её морального устаревания является нецелесообразным расточительством

- заявил Александр Нагапетян.

От ремонта до комплексного обновления

Модернизацию часто воспринимают как замену устаревших деталей или установку нового оборудования. На самом деле это комплексный процесс, который обычно начинается с капитального ремонта и восстановления ресурса фюзеляжа и основных силовых элементов. 

Наибольшие изменения претерпевает "внутреннее наполнение" машины — устаревшие аналоговые приборы заменяют современной цифровой авионикой. Установка концепции "стеклянной кабины" с многофункциональными дисплеями кардинально улучшает эргономику и снижает нагрузку на экипаж

- рассказал заместитель директора по лётной годности.

В зависимости от назначения воздушного судна также могут обновляться навигационные системы, средства спутниковой связи и ночного видения, что позволяет выполнять задачи круглосуточно при любых погодных условиях.

Ми-8 как пример длительной эксплуатации авиационной платформы

Одним из примеров платформы, которая остаётся распространённой в разных странах мира, является семейство вертолётов Ми-8. 

Разработанный ещё в прошлом веке, этот массовый вертолёт благодаря постоянным улучшениям остаётся незаменимой рабочей лошадкой в десятках стран

 - заявил Александр Нагапетян.

Длительная эксплуатация семейства Ми-8 сопровождается появлением различных модификаций, которые отличаются оборудованием и техническими решениями. 

Например, современные модификации Ми-8МСБ получают более мощные двигатели с электронной системой управления, что значительно улучшает лётные характеристики в условиях высокогорья и жары. Благодаря установке современных западных или передовых отечественных систем защиты старый транспортный вертолёт становится устойчивым к новейшим переносным зенитно-ракетным комплексам. 

Такие изменения позволяют адаптировать вертолёт для выполнения как гражданских транспортных, так и сложных поисково-спасательных или десантных миссий.

Модернизация других типов авиационной техники, в частности вертолётов Ми-24, также может предусматривать обновление бортового оборудования и отдельных систем. Объём изменений определяется техническим состоянием конкретного воздушного судна, его конструктивными особенностями и требованиями к дальнейшей эксплуатации.

Не менее показательна история модернизации ударного вертолёта Ми-24, известного своей уникальной концепцией. Несмотря на солидный возраст самой платформы, её глубокая модернизация позволяет уверенно конкурировать с более новыми образцами ударной авиации. Современная авионика, системы наведения и бортовые комплексы обороны позволяют «старой платформе» выполнять задачи в современных условиях ведения боевых действий

- объяснили в «МС АВИА-ГРЕЙД».

Баланс между технологиями и экономической целесообразностью

Конечно, модернизация не всегда может заменить закупку новой техники. Однако в тех случаях, когда техническое состояние воздушного судна и объём необходимых работ это позволяют, она может стать способом продлить его эксплуатацию и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы.

Обновление техники позволяет поддерживать высокую обороноспособность и логистический потенциал без астрономических затрат. Продление актуальности старых самолётов и вертолётов — это не просто компромисс, а трезвый и прагматичный расчёт. Инвестируя в новые технологии, авиация получает вторую жизнь и остаётся в строю ещё на долгие десятилетия

 - подчеркнул Александр Нагапетян.

Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"28.07.25, 15:47 • 172281 просмотр

Евгений Царенко

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