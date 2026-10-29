Производитель ракет Ruta для ВСУ договорился о сотрудничестве с Helsing, а совместный проект с Rheinmetall оказался под вопросом
Киев • УНН
Destinus и Helsing планируют совместное производство ракет Ruta в Германии. Проект с Rheinmetall, о котором было объявлено ранее, оказался под вопросом.
Нидерландская компания Destinus, поставляющая Украине крылатые ракеты Ruta, договорилась о сотрудничестве с немецкой оборонной компанией Helsing. Партнёры планируют создать совместное предприятие в Германии для производства ракет, однако это ставит под вопрос ранее анонсированное сотрудничество Destinus с Rheinmetall. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Die Welt и hartpunkt, пишет УНН.
Детали
По информации СМИ, новое предприятие планирует производить крылатые ракеты, характеристики которых будут соответствовать Ruta Block 2 и Block 3. Предложения об их поставках Бундесверу уже рассматривает Министерство обороны Германии.
В рамках партнёрства Destinus будет отвечать за ракеты, двигатели и производственные технологии, тогда как Helsing обеспечит программное обеспечение, системы управления и интеграцию с немецкими военными комплексами.
Сотрудничество с Rheinmetall оказалось под вопросом
Ранее в 2026 году Destinus и Rheinmetall объявили о намерении создать совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems. Однако, по данным hartpunkt, компанию до сих пор не удалось найти в немецких реестрах.
Оба производителя не предоставили подробных объяснений относительно статуса проекта. В Destinus лишь отметили, что продолжают переговоры о промышленном сотрудничестве.
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Аналитики предполагают, что Rheinmetall может остаться поставщиком отдельных компонентов, в частности боевых частей, даже если совместное производство ракет не состоится.
В то же время Destinus стремится присоединиться к немецкой программе закупок дальнобойного вооружения Deep Strike, в рамках которой Бундесвер также рассматривает украинские ракеты «Барс».
Напомним, крылатые ракеты Ruta уже поставляются Украине и используются для ударов по территории России. Версия Block 2 имеет заявленную дальность до 700 км и боевую часть массой 250 кг. Для перспективной Block 3 предусматривается увеличение дальности до 2000 км.
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