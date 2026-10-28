Частная ПВО «Новой почты» уже сбивает российские «Шахеды»

Компания «Новая почта» подтвердила первые успешные сбития российских ударных беспилотников типа Shahed собственными подразделениями противовоздушной обороны. Об этом во время 12-го Киевского международного экономического форума сообщил совладелец группы Nova Вячеслав Климов, передает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По словам Климова, компания уже реализовала проект частной ПВО и имеет результаты в противодействии российским дронам. Вместе с тем конкретного количества уничтоженных воздушных целей он не назвал.

Бизнесмен подчеркнул, что украинские предприятия могут брать на себя часть функций, которые ранее выполняло исключительно государство, в частности в сфере защиты воздушного пространства.

К частной ПВО присоединились почти 100 предприятий

Экспериментальный проект по привлечению бизнеса к противовоздушной обороне был введен постановлением Кабмина в ноябре 2025 года.

В настоящее время к инициативе присоединились почти 100 предприятий, которые сформировали около 50 мобильных групп. Они работают под руководством командования Воздушных сил ВСУ.

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Аналитики Defense Express отмечают, что такая модель позволяет быстрее расширять систему ПВО, привлекая частные ресурсы и ветеранов с боевым опытом.

Вместе с тем существуют и трудности. В частности, фармацевтическая компания «Дарница» считает, что из-за быстрой смены воздушных угроз предприятиям придется обновлять средства противодействия каждые три-четыре месяца, что требует значительных расходов.

Кроме того, остается неурегулированным вопрос ответственности за возможные ошибки или повреждения во время работы частных подразделений ПВО.

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