Приватна ППО "Нової пошти" вже збиває російські "Шахеди"
Київ • УНН
Підрозділи «Нової пошти» підтвердили перші збиття Shahed у межах приватної ППО. До проєкту вже долучилися майже 100 підприємств.
Компанія "Нова пошта" підтвердила перші успішні збиття російських ударних безпілотників типу Shahed власними підрозділами протиповітряної оборони. Про це під час 12-го Київського міжнародного економічного форуму повідомив співвласник групи Nova В'ячеслав Климов, передає Defense Express, пише УНН.
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За словами Климова, компанія вже реалізувала проєкт приватної ППО та має результати у протидії російським дронам. Водночас конкретної кількості знищених повітряних цілей він не назвав.
Бізнесмен наголосив, що українські підприємства можуть брати на себе частину функцій, які раніше виконувала виключно держава, зокрема у сфері захисту повітряного простору.
До приватної ППО долучилися майже 100 підприємств
Експериментальний проєкт із залучення бізнесу до протиповітряної оборони запровадили постановою Кабміну в листопаді 2025 року.
Наразі до ініціативи приєдналися майже 100 підприємств, які сформували близько 50 мобільних груп. Вони працюють під керівництвом командування Повітряних сил ЗСУ.
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Аналітики Defense Express зазначають, що така модель дозволяє швидше розширювати систему ППО, залучаючи приватні ресурси та ветеранів із бойовим досвідом.
Водночас існують і труднощі. Зокрема, фармацевтична компанія "Дарниця" вважає, що через швидку зміну повітряних загроз підприємствам доведеться оновлювати засоби протидії кожні три-чотири місяці, що потребує значних витрат.
Крім того, залишається неврегульованим питання відповідальності за можливі помилки чи пошкодження під час роботи приватних підрозділів ППО.
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