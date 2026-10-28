Приватна ППО "Нової пошти" вже збиває російські "Шахеди"

Компанія "Нова пошта" підтвердила перші успішні збиття російських ударних безпілотників типу Shahed власними підрозділами протиповітряної оборони. Про це під час 12-го Київського міжнародного економічного форуму повідомив співвласник групи Nova В'ячеслав Климов, передає Defense Express, пише УНН.

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За словами Климова, компанія вже реалізувала проєкт приватної ППО та має результати у протидії російським дронам. Водночас конкретної кількості знищених повітряних цілей він не назвав.

Бізнесмен наголосив, що українські підприємства можуть брати на себе частину функцій, які раніше виконувала виключно держава, зокрема у сфері захисту повітряного простору.

До приватної ППО долучилися майже 100 підприємств

Експериментальний проєкт із залучення бізнесу до протиповітряної оборони запровадили постановою Кабміну в листопаді 2025 року.

Наразі до ініціативи приєдналися майже 100 підприємств, які сформували близько 50 мобільних груп. Вони працюють під керівництвом командування Повітряних сил ЗСУ.

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Аналітики Defense Express зазначають, що така модель дозволяє швидше розширювати систему ППО, залучаючи приватні ресурси та ветеранів із бойовим досвідом.

Водночас існують і труднощі. Зокрема, фармацевтична компанія "Дарниця" вважає, що через швидку зміну повітряних загроз підприємствам доведеться оновлювати засоби протидії кожні три-чотири місяці, що потребує значних витрат.

Крім того, залишається неврегульованим питання відповідальності за можливі помилки чи пошкодження під час роботи приватних підрозділів ППО.

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