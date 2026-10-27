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Україна збиває майже 60% реактивних дронів "Герань-4" - Генштаб

Київ • УНН

 • 394 перегляди

За три місяці середній показник збиття "Герань-4" сягнув майже 60%, а під час окремих атак - 80%. Важливу роль відіграють F-16, Mirage та МіГ-29.

Україна збиває майже 60% реактивних дронів "Герань-4" - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що відсоток збиття ворожих реактивних ударних дронів поступово зростає. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За результатами аналізу трьох останніх місяців, середній показник збиття БпЛА типу "Герань-4" склав майже 60%. Також у Генштабі зазначили, що під час відбиття окремих атак ефективність збиття реактивних БПЛА може складати 80%.

Вагому роль сьогодні у знищенні реактивних БПЛА відіграє тактична авіація - F-16, Mirage, МіГ-29. Разом з тим, важливим є питання посилення нашої "малої ППО" в умовах дефіциту зенітних керованих ракет і цьому питанню приділяється сьогодні значна увага. Під "малою ППО" мається на увазі зенітні установки, такі як "Гепард", "Шилка", новітні системи Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin, дрони-перехоплювачі, а також мобільні вогневі групи всіх складових Сил оборони України

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Нещодавно Україна отримала від Данії боєприпаси для винищувачів F-16 для збиття реактивних шахедів. Йдеться про 50 тисяч боєприпасів калібру 20-мм для бортових гармат винищувачів F-16.

Євген Устименко

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