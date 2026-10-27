Україна збиває майже 60% реактивних дронів "Герань-4" - Генштаб
Київ • УНН
За три місяці середній показник збиття "Герань-4" сягнув майже 60%, а під час окремих атак - 80%. Важливу роль відіграють F-16, Mirage та МіГ-29.
Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що відсоток збиття ворожих реактивних ударних дронів поступово зростає. Про це повідомляє УНН.
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За результатами аналізу трьох останніх місяців, середній показник збиття БпЛА типу "Герань-4" склав майже 60%. Також у Генштабі зазначили, що під час відбиття окремих атак ефективність збиття реактивних БПЛА може складати 80%.
Вагому роль сьогодні у знищенні реактивних БПЛА відіграє тактична авіація - F-16, Mirage, МіГ-29. Разом з тим, важливим є питання посилення нашої "малої ППО" в умовах дефіциту зенітних керованих ракет і цьому питанню приділяється сьогодні значна увага. Під "малою ППО" мається на увазі зенітні установки, такі як "Гепард", "Шилка", новітні системи Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin, дрони-перехоплювачі, а також мобільні вогневі групи всіх складових Сил оборони України
Нагадаємо
Нещодавно Україна отримала від Данії боєприпаси для винищувачів F-16 для збиття реактивних шахедів. Йдеться про 50 тисяч боєприпасів калібру 20-мм для бортових гармат винищувачів F-16.