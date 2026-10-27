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Financial Times
Шахед-136
Микоян МиГ-29

Украина сбивает почти 60% реактивных дронов "Герань-4"- Генштаб

Киев • УНН

 • 1404 просмотра

За три месяца средний показатель сбития "Герань-4" достиг почти 60%, а во время отдельных атак - 80%. Важную роль играют F-16, Mirage и МиГ-29.

Украина сбивает почти 60% реактивных дронов "Герань-4"- Генштаб

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины заявил, что процент сбития вражеских реактивных ударных дронов постепенно растёт. Об этом сообщает УНН.

Детали

По результатам анализа последних трёх месяцев средний показатель сбития БПЛА типа "Герань-4" составил почти 60%. Также в Генштабе отметили, что во время отражения отдельных атак эффективность сбития реактивных БПЛА может составлять 80%.

Весомую роль сегодня в уничтожении реактивных БПЛА играет тактическая авиация - F-16, Mirage, МиГ-29. Вместе с тем важным является вопрос усиления нашей "малой ПВО" в условиях дефицита зенитных управляемых ракет, и этому вопросу сегодня уделяется значительное внимание. Под "малой ПВО" имеются в виду зенитные установки, такие как "Гепард", "Шилка", новейшие системы Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin, дроны-перехватчики, а также мобильные огневые группы всех составляющих Сил обороны Украины

— говорится в сообщении.

Напомним

Недавно Украина получила от Дании боеприпасы для истребителей F-16 для сбития реактивных "шахедов". Речь идёт о 50 тысячах боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16.

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
Война в Украине
Микоян МиГ-29
Flakpanzer Gepard
Шахед-136
Дания
Украина
F-16 Fighting Falcon