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ЗСУ почали атакувати російські порти британськими морськими дронами K3 Scout – ЗМІ

Київ • УНН

 • 1458 перегляди

Україна, за даними ЗМІ, використовує K3 Scout для ударів по російських портах. Масштаби застосування та факт передачі дронів офіційно не підтверджені.

ЗСУ почали атакувати російські порти британськими морськими дронами K3 Scout – ЗМІ

Сили оборони України почали застосовувати британські безекіпажні катери K3 Scout для ударів по російських портах у Чорному морі. Зокрема, такі дрони нібито використовували під час атаки на портове місто Сочі. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на британське видання The Times, пише УНН.

Деталі

Раніше про передачу Україні морських дронів K3 Scout виробництва компанії Kraken Technology офіційно не повідомлялося. Інформація про їхнє застосування викликала активне обговорення серед російських військових блогерів.

Британський K3 Scout здатний долати до 1200 км, розвивати максимальну швидкість близько 100 км/год та перебувати в автономному режимі до 30 діб. Катер може перевозити до 600 кг корисного навантаження, зокрема бойову частину, керовані ракети або розвідувальні FPV-дрони.

Британські морські дрони можуть десантуватися з літаків

Особливістю K3 Scout є можливість повітряного десантування. Раніше у Великій Британії продемонстрували скидання такого безекіпажного катера з військово-транспортного літака Airbus A400M.

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Водночас масштаби застосування цих дронів українськими військовими залишаються невідомими. Експерти не виключають, що наразі йдеться про випробування британської техніки в реальних бойових умовах.

Орієнтовна вартість одного K3 Scout за британським контрактом становила близько $821 тисячі. Однак ця сума включала не лише самі катери, а й супутнє обладнання, навчання операторів та технічне обслуговування.

Спільне підприємство Rheinmetall і Kraken Technology заявляє про виробничі потужності на рівні 200 таких катерів на рік із можливістю збільшення випуску до 1000 одиниць за наявності відповідних замовлень.

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Степан Гафтко

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