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ВСУ начали атаковать российские порты британскими морскими дронами K3 Scout — СМИ

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Украина, по данным СМИ, использует K3 Scout для ударов по российским портам. Масштабы применения и факт передачи дронов официально не подтверждены.

ВСУ начали атаковать российские порты британскими морскими дронами K3 Scout — СМИ

Силы обороны Украины начали применять британские безэкипажные катера K3 Scout для ударов по российским портам в Чёрном море. В частности, такие дроны якобы использовали во время атаки на портовый город Сочи. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на британское издание The Times, пишет УНН.

Детали

Ранее о передаче Украине морских дронов K3 Scout производства компании Kraken Technology официально не сообщалось. Информация об их применении вызвала активное обсуждение среди российских военных блогеров.

Британский K3 Scout способен преодолевать до 1200 км, развивать максимальную скорость около 100 км/ч и находиться в автономном режиме до 30 суток. Катер может перевозить до 600 кг полезной нагрузки, в частности боевую часть, управляемые ракеты или разведывательные FPV-дроны.

Британские морские дроны могут десантироваться с самолётов

Особенностью K3 Scout является возможность воздушного десантирования. Ранее в Великобритании продемонстрировали сбрасывание такого безэкипажного катера с военно-транспортного самолёта Airbus A400M.

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В то же время масштабы применения этих дронов украинскими военными остаются неизвестными. Эксперты не исключают, что в настоящее время речь идёт об испытаниях британской техники в реальных боевых условиях.

Ориентировочная стоимость одного K3 Scout по британскому контракту составляла около $821 тысячи. Однако эта сумма включала не только сами катера, но и сопутствующее оборудование, обучение операторов и техническое обслуживание.

Совместное предприятие Rheinmetall и Kraken Technology заявляет о производственных мощностях на уровне 200 таких катеров в год с возможностью увеличения выпуска до 1000 единиц при наличии соответствующих заказов.

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Степан Гафтко

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