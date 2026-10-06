Прем’єр Самоа вибачився за нацистське вітання після появи відео 2007 року

Прем’єр-міністр Самоа Лаауліалемаліетоа Леуатеа Шмідт вибачився після появи відео 2007 року, на якому він віддає нацистське вітання та промовляє "Хайль Гітлер". Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

У семисекундному відео, знятому в липні 2007 року, видно, як Лаауліалемаліетоа Леуатеа Шмідт очолює близько десятка людей у ​​салюті. "Підніміть праву руку, Хайль Гітлер!" — каже він, а потім дякує групі за відповідь".

Шмідт визнав, що його слова та жест "були недоречними та такими, що могли образити й завдати болю". Він також додав, що кліп був записаний на закритому зібранні та "не призначений для публіки".

За даними видання, на момент зйомки Шмідт був заступником спікера парламенту. Член його родини повідомив, що політик був ведучим заходу.

Самоа - острівна держава з населенням близько 221 тисячі людей, розташована між Новою Зеландією та Гаваями. На початку XX століття країна перебувала під контролем Німеччини, однак це завершилося після початку Першої світової війни.

Шмідт, який має самоанське та німецьке походження, обійняв посаду восьмого прем'єр-міністра країни у вересні 2025 року. Під час церемонії складання присяги він був одягнений у єврейську молитовну хустку та чітко заявив про свою підтримку Ізраїлю на початку свого прем'єрства, заявивши, що Самоа "підтримує Ізраїль.

Якщо людям у всьому світі це не подобається, це їхня справа, але Самоа стоїть на боці землі Божої... Є лише один Бог, у якого вірить наша країна, - Бог Ізраїлю