Премьер-министр Самоа извинился за нацистское приветствие после появления видео 2007 года

Премьер-министр Самоа Лааулиалемалиэтоа Леуатеа Шмидт извинился после появления видео 2007 года, на котором он отдает нацистское приветствие и произносит «Хайль Гитлер». Об этом сообщает BBC, передает УНН.

На семисекундном видео, снятом в июле 2007 года, видно, как Лааулиалемалиэтоа Леуатеа Шмидт возглавляет около десятка людей, отдающих салют. «Поднимите правую руку, Хайль Гитлер!» — говорит он, а затем благодарит группу за ответ.

Шмидт признал, что его слова и жест «были неуместными и могли оскорбить и причинить боль». Он также добавил, что ролик был записан на закрытом собрании и «не предназначался для публики».

По данным издания, на момент съемки Шмидт был заместителем спикера парламента. Член его семьи сообщил, что политик был ведущим мероприятия.

Самоа — островное государство с населением около 221 тысячи человек, расположенное между Новой Зеландией и Гавайями. В начале XX века страна находилась под контролем Германии, однако это завершилось после начала Первой мировой войны.

Шмидт, имеющий самоанское и немецкое происхождение, вступил в должность восьмого премьер-министра страны в сентябре 2025 года. Во время церемонии принесения присяги он был одет в еврейский молитвенный платок и четко заявил о своей поддержке Израиля в начале своего премьерства, заявив, что Самоа «поддерживает Израиль.

Если людям во всем мире это не нравится, это их дело, но Самоа стоит на стороне земли Божьей... Есть только один Бог, в которого верит наша страна, — Бог Израиля