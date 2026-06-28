Польша требует от Германии ежегодных выплат жертвам нацистских преследований - Spiegel
Киев • УНН
Польша предложила Германии ежегодно выплачивать жертвам нацистских преследований по 10 тысяч злотых. Инициатива будет стоить около 100 миллионов евро в первый год.
Правительство Польши предложило Германии выплачивать жертвам нацистских преследований по 10 тысяч злотых в год. Это требование значительно скромнее предыдущих претензий Варшавы о многотриллионных репарациях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.
Детали
По информации издания, польская сторона предлагает ежегодно выплачивать каждому пострадавшему по 10 тысяч злотых (около 2 333 евро). Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль ранее высказался в поддержку компенсаций польским жертвам нацистского режима, однако вопрос источников финансирования пока остается нерешенным.
По оценкам, в настоящее время в Польше проживает около 50 тысяч жертв нацистских преследований. Как отмечает Spiegel, реализация такой инициативы обойдется Германии примерно в 100 миллионов евро в первый год, а в целом — приблизительно в 300 миллионов евро.
Издание напоминает, что в 2022 году предыдущее польское правительство требовало от Берлина репарации в размере 6,22 триллиона злотых (свыше 1,3 триллиона евро), однако Германия отказалась их выплачивать, сославшись на отсутствие правовых оснований.
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