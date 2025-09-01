Польша требует репараций от Германии: президент Навроцкий подчеркнул историческую справедливость

В Гданьске на Вестерплатте состоялись утренние торжества, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вопрос репараций от Германии остается ключевым для исторической справедливости и современной безопасности страны. Об этом сообщает rmf24, пишет УНН.

Детали

В 4:45 утра, в символическое время первых выстрелов с немецкого линкора "Шлезвиг-Гольштейн", прозвучали сирены воздушной тревоги, после чего прозвучал гимн Польши и был поднят государственный флаг. Традиционные торжества сопровождались чествованием погибших солдат, зажжением Свечи Мира и артиллерийским салютом.

В мероприятиях приняли участие ключевые политические лидеры: президент Кароль Навроцкий, премьер Дональд Туск, председатель Сейма Шимон Головня и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Мы должны решить вопрос репараций от немецкого государства, чего я, как президент Польши, однозначно требую для общего блага – во время своего выступления подчеркнул Навроцкий

Он подчеркнул, что речь идет не только о финансовой компенсации, но и о необходимости "правды, справедливости и честных отношений" между Польшей и Германией. Президент призвал правительство поддержать его позицию на международной арене, чтобы укрепить безопасность восточного фланга НАТО.

Требование репараций от Берлина звучит в Польше не впервые, однако нынешняя риторика приобретает дополнительный вес. На фоне войны России против Украины Варшава стремится подчеркнуть свою роль "форпоста Запада" и усилить политическое давление на Германию – как в вопросах исторической ответственности, так и современной обороны Европы.

Этот призыв становится частью более широкой дискуссии в ЕС о том, как прошлое влияет на настоящее и способны ли давние травмы стать основой для новых политических решений.

