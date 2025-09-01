Польша требует репараций от Германии: президент Навроцкий подчеркнул историческую справедливость

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Эксклюзив
07:50 • 1064 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 11451 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 10822 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному готовят подозрение
05:46 • 14908 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 16464 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 21342 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 20090 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 51872 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 88987 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 99552 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.2м/с
51%
744мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 35320 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 35064 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 21881 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 19591 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине04:35 • 12152 просмотра
публикации
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
07:50 • 1028 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 11419 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 14885 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 16442 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 116465 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Андрей Парубий
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Индия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 116899 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 249081 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 271817 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 268548 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 248027 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ми-8
Ракетная система С-300
Хвасонг-18
Шахед-136

Польша требует репараций от Германии: президент Навроцкий подчеркнул историческую справедливость

Киев • УНН

 • 98 просмотра

В Гданьске состоялись торжества по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о необходимости репараций от Германии для исторической справедливости и безопасности.

Польша требует репараций от Германии: президент Навроцкий подчеркнул историческую справедливость

В Гданьске на Вестерплатте состоялись утренние торжества, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вопрос репараций от Германии остается ключевым для исторической справедливости и современной безопасности страны. Об этом сообщает rmf24, пишет УНН.

Детали

В 4:45 утра, в символическое время первых выстрелов с немецкого линкора "Шлезвиг-Гольштейн", прозвучали сирены воздушной тревоги, после чего прозвучал гимн Польши и был поднят государственный флаг. Традиционные торжества сопровождались чествованием погибших солдат, зажжением Свечи Мира и артиллерийским салютом.

В мероприятиях приняли участие ключевые политические лидеры: президент Кароль Навроцкий, премьер Дональд Туск, председатель Сейма Шимон Головня и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Мы должны решить вопрос репараций от немецкого государства, чего я, как президент Польши, однозначно требую для общего блага

– во время своего выступления подчеркнул Навроцкий

Он подчеркнул, что речь идет не только о финансовой компенсации, но и о необходимости "правды, справедливости и честных отношений" между Польшей и Германией. Президент призвал правительство поддержать его позицию на международной арене, чтобы укрепить безопасность восточного фланга НАТО.

Требование репараций от Берлина звучит в Польше не впервые, однако нынешняя риторика приобретает дополнительный вес. На фоне войны России против Украины Варшава стремится подчеркнуть свою роль "форпоста Запада" и усилить политическое давление на Германию – как в вопросах исторической ответственности, так и современной обороны Европы.

Этот призыв становится частью более широкой дискуссии в ЕС о том, как прошлое влияет на настоящее и способны ли давние травмы стать основой для новых политических решений.

Польша выдворила 15 украинцев: детали30.08.25, 13:26 • 5144 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Гданьск
Кароль Навроцкий
НАТО
Европейский Союз
Владислав Косиняк-Камыш
Шимон Головня
Германия
Дональд Туск
Украина
Польша