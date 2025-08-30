Польша выдворила 15 украинцев: детали

$41.260.00
Эксклюзив
10:36 • 2834 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58 • 36490 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24 • 31161 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15 • 28938 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 61329 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 196335 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 162932 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 91649 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 96867 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 59778 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде30 августа, 01:23 • 28434 просмотра
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО30 августа, 02:05 • 28653 просмотра
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине30 августа, 02:50 • 29629 просмотра
Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов30 августа, 04:55 • 22991 просмотра
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ06:01 • 25541 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 125352 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 130684 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 196326 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 162924 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 134013 просмотра
Владимир Гройсман
Иван Федоров
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Украина
Запорожье
Львов
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 50399 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 186134 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 212997 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 213193 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 197130 просмотра
Старлинк
MIM-104 Patriot
«Калибр» (семейство ракет)
Сухой Су-27
Ракетная система С-400

Польша выдворила 15 украинцев: детали

Киев • УНН

 • 1798 просмотра

Польша выслала 15 граждан Украины 30 августа. Они имели судимости за кражи, грабежи, управление автомобилем в нетрезвом виде и представляли угрозу общественной безопасности.

Польша выдворила 15 украинцев: детали

Польша выслала из страны 15 граждан Украины, сообщили в польской пограничной службе 30 августа, пишет УНН.

15 граждан Украины были принудительно доставлены к границе пограничной службой и переданы украинской стороне. Они имели многочисленные судимости за кражу, грабеж и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также представляли угрозу общественной безопасности и порядку в Польше

- отметили в пограничной службе Польши.

Детали

Решение о принудительном возвращении иностранцев было принято, как указано, "главным образом, на основании статьи 302, части 1, пункта 9 Закона от 12 декабря 2013 года "Об иностранцах", то есть по соображениям национальной обороны или безопасности, или защиты общественной безопасности и порядка, или интересов Республики Польша". "В одном случае иностранец был внесен в список нежелательных лиц в Польше", - говорится в сообщении.

Лица, в отношении которых применялась эта процедура, как отмечается, "имели многочисленные судимости за преступления и правонарушения". "К ним относятся: хранение наркотических и психотропных веществ, кража, грабеж, подделка документов, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и организация незаконного пересечения польской границы", - сказано в сообщении.

Данные о выдворенных иностранцах, как отмечается, были внесены в список лиц, пребывание которых на территории Республики Польша является нежелательным. В то же время им было запрещено повторный въезд в Польшу на срок от 5 до 10 лет.

Польша работает над урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого - МВД страны30.08.25, 00:54 • 8780 просмотров

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости МираНаши за границей
Государственная граница Украины
Украина
Польша