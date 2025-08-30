Польша выдворила 15 украинцев: детали
Киев • УНН
Польша выслала 15 граждан Украины 30 августа. Они имели судимости за кражи, грабежи, управление автомобилем в нетрезвом виде и представляли угрозу общественной безопасности.
Польша выслала из страны 15 граждан Украины, сообщили в польской пограничной службе 30 августа, пишет УНН.
15 граждан Украины были принудительно доставлены к границе пограничной службой и переданы украинской стороне. Они имели многочисленные судимости за кражу, грабеж и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также представляли угрозу общественной безопасности и порядку в Польше
Детали
Решение о принудительном возвращении иностранцев было принято, как указано, "главным образом, на основании статьи 302, части 1, пункта 9 Закона от 12 декабря 2013 года "Об иностранцах", то есть по соображениям национальной обороны или безопасности, или защиты общественной безопасности и порядка, или интересов Республики Польша". "В одном случае иностранец был внесен в список нежелательных лиц в Польше", - говорится в сообщении.
Лица, в отношении которых применялась эта процедура, как отмечается, "имели многочисленные судимости за преступления и правонарушения". "К ним относятся: хранение наркотических и психотропных веществ, кража, грабеж, подделка документов, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и организация незаконного пересечения польской границы", - сказано в сообщении.
Данные о выдворенных иностранцах, как отмечается, были внесены в список лиц, пребывание которых на территории Республики Польша является нежелательным. В то же время им было запрещено повторный въезд в Польшу на срок от 5 до 10 лет.
Польша работает над урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого - МВД страны30.08.25, 00:54 • 8780 просмотров