Польща видворила 15 українців: деталі
Київ • УНН
Польща вислала 15 громадян України 30 серпня. Вони мали судимості за крадіжки, грабежі, керування авто напідпитку та становили загрозу громадській безпеці.
Польща вислала з країни 15 громадян України, повідомили у польській прикордонній службі 30 серпня, пише УНН.
15 громадян України були примусово доставлені до кордону прикордонною службою та передані українській стороні. Вони мали численні судимості за крадіжку, грабіж та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, а також становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі
Деталі
Рішення про примусове повернення іноземців було ухвалено, як вказано, "головним чином, на підставі статті 302, частини 1, пункту 9 Закону від 12 грудня 2013 року "Про іноземців", тобто з міркувань національної оборони чи безпеки, або захисту громадської безпеки та порядку, або інтересів Республіки Польща". "В одному випадку іноземець був внесений до списку небажаних осіб у Польщі", - ідеться у повідомленні.
Особи, щодо яких застосовувалася ця процедура, як зазначається, "мали численні судимості за злочини та правопорушення". "До них належать: зберігання наркотичних та психотропних речовин, крадіжка, грабіж, підробка документів, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та організація незаконного перетину польського кордону", - сказано у повідомленні.
Дані про видворених іноземців, як зазначається, були внесені до списку осіб, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним. Водночас їм було заборонено повторний в'їзд до Польщі на строк від 5 до 10 років.
