Польща видворила 15 українців: деталі

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
10:36 • 3252 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 37890 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 31963 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 29460 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 61759 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 197017 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 163530 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 91717 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 96897 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 59798 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
4.1м/с
27%
749мм
Популярнi новини
Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді30 серпня, 01:23 • 29811 перегляди
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО30 серпня, 02:05 • 30097 перегляди
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні30 серпня, 02:50 • 31126 перегляди
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків 30 серпня, 04:55 • 24502 перегляди
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ06:01 • 27076 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 125710 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 131036 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 196828 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 163358 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 134362 перегляди
Актуальнi люди
Іван Федоров
Володимир Гройсман
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Львів
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 50658 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 186382 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 213228 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 213397 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 197318 перегляди
Актуальне
Starlink
MIM-104 Patriot
«Калібр» (сімейство ракет)
Су-27
Ракетна система С-400

Польща видворила 15 українців: деталі

Київ • УНН

 • 1818 перегляди

Польща вислала 15 громадян України 30 серпня. Вони мали судимості за крадіжки, грабежі, керування авто напідпитку та становили загрозу громадській безпеці.

Польща видворила 15 українців: деталі

Польща вислала з країни 15 громадян України, повідомили у польській прикордонній службі 30 серпня, пише УНН.

15 громадян України були примусово доставлені до кордону прикордонною службою та передані українській стороні. Вони мали численні судимості за крадіжку, грабіж та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, а також становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі

- зазначили у прикордонній службі Польщі.

Деталі

Рішення про примусове повернення іноземців було ухвалено, як вказано, "головним чином, на підставі статті 302, частини 1, пункту 9 Закону від 12 грудня 2013 року "Про іноземців", тобто з міркувань національної оборони чи безпеки, або захисту громадської безпеки та порядку, або інтересів Республіки Польща". "В одному випадку іноземець був внесений до списку небажаних осіб у Польщі", - ідеться у повідомленні.

Особи, щодо яких застосовувалася ця процедура, як зазначається, "мали численні судимості за злочини та правопорушення". "До них належать: зберігання наркотичних та психотропних речовин, крадіжка, грабіж, підробка документів, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та організація незаконного перетину польського кордону", - сказано у повідомленні.

Дані про видворених іноземців, як зазначається, були внесені до списку осіб, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним. Водночас їм було заборонено повторний в'їзд до Польщі на строк від 5 до 10 років.

Польща працює над врегулюванням статусу українців після вето Навроцького - МВС країни 30.08.25, 00:54 • 8780 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НПНовини СвітуНаші за кордоном
Державний кордон України
Україна
Польща