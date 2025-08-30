Польща працює над врегулюванням статусу українців після вето Навроцького - МВС країни

$41.260.06
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 26547 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 122529 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 113724 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 68981 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 80644 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 53871 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 105893 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 72933 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 69049 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 163046 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі29 серпня, 14:23
Туреччина припиняє всі торгівельні та економічні зв'язки з Ізраїлем17:25
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 122529 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 113724 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 105893 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергій Кислиця
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Франція
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12
Financial Times
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Польща працює над врегулюванням статусу українців після вето Навроцького - МВС країни

Київ • УНН

 82 перегляди

Польща працює над врегулюванням правового статусу громадян України після вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі обговорив це питання з послом України.

Польща працює над врегулюванням статусу українців після вето Навроцького - МВС країни

Польща працює над врегулюванням правового статусу громадян України після вето президента країни Кароля Навроцького на закон про допомогу громадянам України. Про це заявила прес-секретар польського МВС Кароліна Галецька, інформує УНН з посиланням на інформагенція РАР.  

Деталі

У пʼятницю, 29 серпня, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Душчик зустрівся з послом України Василем Боднаром, щоб обговорити ситуацію з правовим статусом українців. 

За словами Кароліни Галецької, під час зустрічі Душчик "поінформував пана посла, що польська сторона працює над законопроєктом і врегулюванням правового статусу громадян України".

Він також представив українській стороні графік роботи над законом

- сказала Галецька. 

Як пише інформагенція, це реакція на пост посла України в Польщі Василя Боднара у Facebook, який написав, що "права українців на перебування, роботу, освіту, соціальну допомогу та медичну допомогу у Польщі будуть гарантовані і після 1 жовтня 2025 року".

Нагадаємо

Посольство України в Польщі повідомило, що спеціальний закон про допомогу українцям діє до 30 вересня 2025 року. Рішення Ради ЄС про тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2027 року.

Польський уряд розробляє альтернативний законопроєкт щодо обмежень допомоги українцям. Це відбувається після вето президента Кароля Навроцького на попередній закон, який передбачав виплати "800+" незалежно від працевлаштування.

Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28.08.25, 15:37

Віта Зеленецька

Наші за кордоном
Кароль Навроцький
благодійність
Рада Європейського Союзу
Україна
Польща