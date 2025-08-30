Польща працює над врегулюванням статусу українців після вето Навроцького - МВС країни
Київ • УНН
Польща працює над врегулюванням правового статусу громадян України після вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі обговорив це питання з послом України.
Польща працює над врегулюванням правового статусу громадян України після вето президента країни Кароля Навроцького на закон про допомогу громадянам України. Про це заявила прес-секретар польського МВС Кароліна Галецька, інформує УНН з посиланням на інформагенція РАР.
Деталі
У пʼятницю, 29 серпня, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Душчик зустрівся з послом України Василем Боднаром, щоб обговорити ситуацію з правовим статусом українців.
За словами Кароліни Галецької, під час зустрічі Душчик "поінформував пана посла, що польська сторона працює над законопроєктом і врегулюванням правового статусу громадян України".
Він також представив українській стороні графік роботи над законом
Як пише інформагенція, це реакція на пост посла України в Польщі Василя Боднара у Facebook, який написав, що "права українців на перебування, роботу, освіту, соціальну допомогу та медичну допомогу у Польщі будуть гарантовані і після 1 жовтня 2025 року".
Нагадаємо
Посольство України в Польщі повідомило, що спеціальний закон про допомогу українцям діє до 30 вересня 2025 року. Рішення Ради ЄС про тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2027 року.
Польський уряд розробляє альтернативний законопроєкт щодо обмежень допомоги українцям. Це відбувається після вето президента Кароля Навроцького на попередній закон, який передбачав виплати "800+" незалежно від працевлаштування.
