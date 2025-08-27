$41.400.03
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Закон про допомогу українцям: уряд Польщі працює над альтернативою після вето Навроцького

Київ • УНН

Польський уряд розробляє альтернативний законопроєкт щодо обмежень допомоги українцям. Це відбувається після вето президента Кароля Навроцького на попередній закон, який передбачав виплати "800+" незалежно від працевлаштування.

Закон про допомогу українцям: уряд Польщі працює над альтернативою після вето Навроцького

Польський уряд готує альтернативний законопроєкт щодо обмежень допомоги українцям. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Money. Pl.

Деталі

Після вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям залишається багато питань, включаючи виплату допомоги у розмірі "800+". За даними видання, уряд спішно працює над альтернативним рішенням, яке полягає у поверненні до передвиборчої обіцянки мера Варшави Рафала Тшасковського, яка гарантувала пільги іноземцям за умови їхнього працевлаштування в Польщі.

На засіданні уряду прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не має наміру сперечатися з Навроцьким у питанні виплат за програмою "800+" для лише працевлаштованих українців.

Законопроєкт, на який ви наклали вето, матиме різні неприємні наслідки. Ми не сперечатимемося, адже ми самі запропонували зміни до пільг "800+"

- сказав Туск.

Він попередив Навроцького, що вето на законопроєкт може мати руйнівні наслідки для польських компаній.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт щодо допомоги українцям за програмою "800+". Вона гарантувала щомісячну виплату у розмірі 800 злотих на кожну дитину віком до 18 років, незалежно від доходу сім'ї. Виплати також доступні батькам українських дітей, які мешкають у Польщі.

Після цього віцепрем'єр-міністр країни Кшиштоф Гавковський заявив, що вето Навроцького фактично відключає інтернет Starlink в Україні та припиняє підтримку зберігання даних українського уряду. Проте його слова спростували в канцелярії президента.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Кароль Навроцький
Рафал Тшасковський
Кшиштоф Ґавковський
Starlink
Дональд Туск
Україна
Польща