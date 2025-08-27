Закон про допомогу українцям: уряд Польщі працює над альтернативою після вето Навроцького

Польський уряд готує альтернативний законопроєкт щодо обмежень допомоги українцям. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Money. Pl.

Деталі

Після вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям залишається багато питань, включаючи виплату допомоги у розмірі "800+". За даними видання, уряд спішно працює над альтернативним рішенням, яке полягає у поверненні до передвиборчої обіцянки мера Варшави Рафала Тшасковського, яка гарантувала пільги іноземцям за умови їхнього працевлаштування в Польщі.

На засіданні уряду прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не має наміру сперечатися з Навроцьким у питанні виплат за програмою "800+" для лише працевлаштованих українців.

Законопроєкт, на який ви наклали вето, матиме різні неприємні наслідки. Ми не сперечатимемося, адже ми самі запропонували зміни до пільг "800+" - сказав Туск.

Він попередив Навроцького, що вето на законопроєкт може мати руйнівні наслідки для польських компаній.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт щодо допомоги українцям за програмою "800+". Вона гарантувала щомісячну виплату у розмірі 800 злотих на кожну дитину віком до 18 років, незалежно від доходу сім'ї. Виплати також доступні батькам українських дітей, які мешкають у Польщі.

Після цього віцепрем'єр-міністр країни Кшиштоф Гавковський заявив, що вето Навроцького фактично відключає інтернет Starlink в Україні та припиняє підтримку зберігання даних українського уряду. Проте його слова спростували в канцелярії президента.