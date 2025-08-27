Закон о помощи украинцам: правительство Польши работает над альтернативой после вето Навроцкого

$41.400.03
48.270.21
ukenru
11:13 • 2604 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 3982 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 15266 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 43553 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 42284 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 103447 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 73194 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 151208 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 151403 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 59266 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.5м/с
36%
751мм
Популярные новости
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине27 августа, 03:18 • 29375 просмотра
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 25286 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24 • 23284 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 25071 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 13106 просмотра
публикации
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 43617 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 67514 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 64719 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 151257 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 151408 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Марк Цукерберг
Виктор Орбан
Ларс Лёкке Расмуссен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Черниговская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 12750 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 13300 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 25602 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 23166 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 73243 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Боеприпасы
ТикТок
Facebook

Закон о помощи украинцам: правительство Польши работает над альтернативой после вето Навроцкого

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Польское правительство разрабатывает альтернативный законопроект об ограничениях помощи украинцам. Это происходит после вето президента Кароля Навроцкого на предыдущий закон, который предусматривал выплаты "800+" независимо от трудоустройства.

Закон о помощи украинцам: правительство Польши работает над альтернативой после вето Навроцкого

Польское правительство готовит альтернативный законопроект об ограничениях помощи украинцам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Money. Pl.

Детали

После вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам остается много вопросов, включая выплату помощи в размере "800+". По данным издания, правительство спешно работает над альтернативным решением, которое заключается в возвращении к предвыборному обещанию мэра Варшавы Рафала Тшасковского, которое гарантировало льготы иностранцам при условии их трудоустройства в Польше.

На заседании правительства премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не намерен спорить с Навроцким в вопросе выплат по программе "800+" для только трудоустроенных украинцев.

Законопроект, на который вы наложили вето, будет иметь различные неприятные последствия. Мы не будем спорить, ведь мы сами предложили изменения к льготам "800+"

- сказал Туск.

Он предупредил Навроцкого, что вето на законопроект может иметь разрушительные последствия для польских компаний.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинцам по программе "800+". Она гарантировала ежемесячную выплату в размере 800 злотых на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, независимо от дохода семьи. Выплаты также доступны родителям украинских детей, проживающих в Польше.

После этого вице-премьер-министр страны Кшиштоф Гавковский заявил, что вето Навроцкого фактически отключает интернет Starlink в Украине и прекращает поддержку хранения данных украинского правительства. Однако его слова опровергли в канцелярии президента.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитикаНовости Мира
Кароль Навроцкий
Рафал Тшасковский
Кшиштоф Гавковский
Старлинк
Дональд Туск
Украина
Польша