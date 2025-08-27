Закон о помощи украинцам: правительство Польши работает над альтернативой после вето Навроцкого

Польское правительство готовит альтернативный законопроект об ограничениях помощи украинцам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Money. Pl.

Детали

После вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам остается много вопросов, включая выплату помощи в размере "800+". По данным издания, правительство спешно работает над альтернативным решением, которое заключается в возвращении к предвыборному обещанию мэра Варшавы Рафала Тшасковского, которое гарантировало льготы иностранцам при условии их трудоустройства в Польше.

На заседании правительства премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не намерен спорить с Навроцким в вопросе выплат по программе "800+" для только трудоустроенных украинцев.

Законопроект, на который вы наложили вето, будет иметь различные неприятные последствия. Мы не будем спорить, ведь мы сами предложили изменения к льготам "800+" - сказал Туск.

Он предупредил Навроцкого, что вето на законопроект может иметь разрушительные последствия для польских компаний.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинцам по программе "800+". Она гарантировала ежемесячную выплату в размере 800 злотых на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, независимо от дохода семьи. Выплаты также доступны родителям украинских детей, проживающих в Польше.

После этого вице-премьер-министр страны Кшиштоф Гавковский заявил, что вето Навроцкого фактически отключает интернет Starlink в Украине и прекращает поддержку хранения данных украинского правительства. Однако его слова опровергли в канцелярии президента.