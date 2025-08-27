Закон о помощи украинцам: правительство Польши работает над альтернативой после вето Навроцкого
Киев • УНН
Польское правительство разрабатывает альтернативный законопроект об ограничениях помощи украинцам. Это происходит после вето президента Кароля Навроцкого на предыдущий закон, который предусматривал выплаты "800+" независимо от трудоустройства.
Детали
После вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам остается много вопросов, включая выплату помощи в размере "800+". По данным издания, правительство спешно работает над альтернативным решением, которое заключается в возвращении к предвыборному обещанию мэра Варшавы Рафала Тшасковского, которое гарантировало льготы иностранцам при условии их трудоустройства в Польше.
На заседании правительства премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не намерен спорить с Навроцким в вопросе выплат по программе "800+" для только трудоустроенных украинцев.
Законопроект, на который вы наложили вето, будет иметь различные неприятные последствия. Мы не будем спорить, ведь мы сами предложили изменения к льготам "800+"
Он предупредил Навроцкого, что вето на законопроект может иметь разрушительные последствия для польских компаний.
Напомним
Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинцам по программе "800+". Она гарантировала ежемесячную выплату в размере 800 злотых на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, независимо от дохода семьи. Выплаты также доступны родителям украинских детей, проживающих в Польше.
После этого вице-премьер-министр страны Кшиштоф Гавковский заявил, что вето Навроцкого фактически отключает интернет Starlink в Украине и прекращает поддержку хранения данных украинского правительства. Однако его слова опровергли в канцелярии президента.