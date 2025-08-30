Польша работает над урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого - МВД страны
Киев • УНН
Польша работает над урегулированием правового статуса граждан Украины после вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи. Заместитель министра внутренних дел Польши обсудил этот вопрос с послом Украины.
Польша работает над урегулированием правового статуса граждан Украины после вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о помощи гражданам Украины. Об этом заявила пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая, информирует УНН со ссылкой на информационное агентство РАР.
Детали
В пятницу, 29 августа, заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик встретился с послом Украины Василием Боднаром, чтобы обсудить ситуацию с правовым статусом украинцев.
По словам Каролины Галецкой, во время встречи Душчик "проинформировал господина посла, что польская сторона работает над законопроектом и урегулированием правового статуса граждан Украины".
Он также представил украинской стороне график работы над законом
Как пишет информационное агентство, это реакция на пост посла Украины в Польше Василия Боднара в Facebook, который написал, что "права украинцев на пребывание, работу, образование, социальную помощь и медицинскую помощь в Польше будут гарантированы и после 1 октября 2025 года".
Напомним
Посольство Украины в Польше сообщило, что специальный закон о помощи украинцам действует до 30 сентября 2025 года. Решение Совета ЕС о временной защите продлено до 4 марта 2027 года.
Польское правительство разрабатывает альтернативный законопроект об ограничениях помощи украинцам. Это происходит после вето президента Кароля Навроцкого на предыдущий закон, который предусматривал выплаты "800+" независимо от трудоустройства.
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28.08.25, 15:37 • 163046 просмотров