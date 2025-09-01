$41.320.06
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
Вбивство Парубія у Львові: затриманому готують підозру
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане авто
Польща вимагає репарацій від Німеччини: президент Навроцький наголосив на історичній справедливості

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У Гданську відбулись урочистості до роковин початку Другої світової війни. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про необхідність репарацій від Німеччини для історичної справедливості та безпеки.

Польща вимагає репарацій від Німеччини: президент Навроцький наголосив на історичній справедливості

У Гданську на Вестерплатте відбулися ранкові урочистості, присвячені роковинам початку Другої світової війни. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що питання репарацій від Німеччини залишається ключовим для історичної справедливості та сучасної безпеки країни. Про це повідомляє rmf24, пише УНН.

Деталі

О 4:45 ранку, у символічний час перших пострілів з німецького лінкора "Шлезвіг-Гольштейн", пролунали сирени повітряної тривоги, після чого прозвучав гімн Польщі та було піднято державний прапор. Традиційні урочистості супроводжувалися вшануванням загиблих солдатів, запаленням Свічки Миру та артилерійським салютом.

У заходах взяли участь ключові політичні лідери: президент Кароль Навроцький, прем’єр Дональд Туск, голова Сейму Шимон Головня та міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.

Ми повинні вирішити питання репарацій від німецької держави, чого я, як президент Польщі, однозначно вимагаю для спільного блага

– під час свого виступу наголосив Навроцький

Він підкреслив, що йдеться не лише про фінансову компенсацію, а й про потребу "правди, справедливості та чесних відносин" між Польщею та Німеччиною. Президент закликав уряд підтримати його позицію на міжнародній арені, аби зміцнити безпеку східного флангу НАТО.

Вимога репарацій від Берліна лунає в Польщі не вперше, однак цьогорічна риторика набуває додаткової ваги. На тлі війни росії проти України Варшава прагне підкреслити свою роль "форпосту Заходу" та посилити політичний тиск на Німеччину – як у питаннях історичної відповідальності, так і сучасної оборони Європи.

Цей заклик стає частиною ширшої дискусії в ЄС про те, як минуле впливає на сьогодення і чи здатні давні травми стати основою для нових політичних рішень.

Польща видворила 15 українців: деталі30.08.25, 13:26 • 5144 перегляди

