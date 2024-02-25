В дронах украинского производства будет ИИ - Ермак

Украина и Германия подписали Меморандум для внедрения ИИ в производство украинских беспилотников. Об этом сообщает Руководитель ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и CEO немецкой компании Helsing GmbH Гундберт Шерф официально заключили Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.

Это определяет новый этап во внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в беспилотные летательные аппараты (БпЛА) украинского производства.

Мы должны быть на шаг впереди в технологической войне. И понимаем четко задачи, которые стоят перед нами. ИИ в современной войне - это необходимость - отметил Андрей Ермак.

Добавим

Немецкая компания Helsing с 2022 года является партнером с Rheinmetall и имеет успешный опыт работы с Федеральным министерством обороны Германии.

В Украине компания работает с 2022 года.

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