В дронах украинского производства будет ИИ - Ермак
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и CEO немецкой компании Helsing GmbH заключили Меморандум по искусственному интеллекту в украинских беспилотниках.
25 февраля: День инженерно-авиационной службы ВСУ, День револьвера
25 февраля в Украине отмечается День инженерно-авиационной службы ВСУ, который чествует специалистов, обслуживающих украинские самолеты и готовящих их к выполнению боевых задач.
Украинские ВВС обнаружили иранские беспилотники "Шахед" в 3 областях
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотников "Шахед" иранского производства в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.
Правительство Великобритании обвинили в сокрытии "золотых виз" для российских олигархов
Министерство внутренних дел Великобритании обвиняют в сокрытии деталей визовой схемы, которая позволила российским олигархам, попавшим под санкции, получить вид на жительство в Великобритании с помощью инвестиционных виз.
"Шахеды" с Полтавщины летят в направлении Киевской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что вражеские "Шахеды" из Полтавской области отправились в сторону Киевской.
В Австрии будет экспонироваться уникальная украинская выставка "In the Eye of the Storm. Модернизм в Украине"
Выставка представит модернистские художественные течения в Украине начала 20-го века через шедевры из киевских, львовских и харьковских музеев.
Воздушные силы сообщили об обнаружении беспилотников в Винницкой и Полтавской областях
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об обнаружении беспилотников Shahed иранского производства в Винницкой и Полтавской областях.
Группы мужчин пытались нелегально пересечь границу со Словакией
Несколько групп мужчин незаконно пытались попасть в Словакию из Украины и были задержаны пограничниками.
Воздушные силы фиксируют изменение движения направлений "Шахедов" в областях
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что беспилотники "Шахеды" иранского производства, которые нацеливались на районы в центральной части Украины, были зафиксированы в направлении северных и северо-восточных областей.
США и Великобритания нанесли авиаудары по 18 объектам хуситов в Йемене
Америка и Британия выпустили ракеты по 18 объектам хуситов в Йемене, уничтожив тайники с оружием, средства противовоздушной обороны, радары и вертолеты, использовавшиеся поддерживаемой Ираном группировкой.