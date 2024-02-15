Microsoft инвестирует более 3 миллиардов евро в искусственный интеллект в Германии

Американская компания Microsoft хочет инвестировать в Германию 3,2 млрд евро для содействия расширению искусственного интеллекта, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Американский гигант программного обеспечения Microsoft инвестирует 3,2 миллиарда евро (3,44 миллиарда долларов) в развитие искусственного интеллекта в Германии. Об этом заявил президент Microsoft Смит во время разговора с канцлером ФРГ Шольцем в Берлине. Также на следующие два года запланирована программа обучения ИИ, которой должны воспользоваться до 1,2 миллиона человек. Это самая большая инвестиция, которую Microsoft сделала в этой стране за 40 лет присутствия в Германии.

Главное внимание будет посвящено созданию центров обработки данных, а также обучению людей в области искусственного интеллекта в 2024 и 2025 годах.

Напомним,

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