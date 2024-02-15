Microsoft инвестирует более 3 миллиардов евро в искусственный интеллект в Германии

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
  •  193388 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  166415 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  165242 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  192492 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  236919 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  241771 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  227266 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326375 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Microsoft инвестирует более 3 миллиардов евро в искусственный интеллект в Германии

В течение следующих пяти лет Microsoft инвестирует более 3 миллиардов евро в Германию для расширения искусственного интеллекта через новые центры обработки данных и учебные программы.

Экономика •   •  6949 просмотра
Microsoft инвестирует более 3 миллиардов евро в искусственный интеллект в Германии

В британской разведке оценили последствия от ликвидации российского десантного корабля "цезарь куников"

По оценкам британской разведки, потопление российского десантного корабля "Цезарь Куников" еще больше уменьшит ограниченные военно-морские ресурсы России в Черном море и сделает ее логистическую цепь уязвимой к новым украинским атакам.

Война •   •  10539 просмотра
В британской разведке оценили последствия от ликвидации российского десантного корабля "цезарь куников"

Пограничники оценили введенный беларусью режим у границы с Украиной

Украинские пограничники не видят чрезвычайной активности на белорусской границе, несмотря на сообщения о введении контртеррористического режима в одном из белорусских районов вблизи Украины.

Война •   •  10540 просмотра
Пограничники оценили введенный беларусью режим у границы с Украиной

Заработал более трех миллионов гривен: в Украине задержали хакера, который продавал персональные данные иностранцев

Задержанный в Украине хакер продавал похищенные персональные данные жителей Канады и США и заработал на этом несколько миллионов гривен, за что ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  8944 просмотра
Заработал более трех миллионов гривен: в Украине задержали хакера, который продавал персональные данные иностранцев

На юге Ливана погибли 12 человек в результате ракетного удара Израиля, в ответ на пуски ракет "Хезболы"

Израильские военные нанесли ракетный удар по территории Ливана - погибло 12 человек, в том числе 6 детей, а также 4 представителя "Хезбола". Армия обороны Израиля утверждает, что это был ответный удар на ракетный обстрел из Ливана, в результате которого погиб израильский военнослужащий.

Новости Мира •   •  9770 просмотра
На юге Ливана погибли 12 человек в результате ракетного удара Израиля, в ответ на пуски ракет "Хезболы"

Убытки экологии в результате атаки рф по нефтебазе на Харьковщине оцениваются в 30 млн гривен - Минприроды

российское нападение на нефтебазу в Харьковской области привело к утечке около 3 000 тонн нефти в местные реки, загрязнив 780 000 квадратных метров и нанеся ущерб окружающей среде на 30 миллионов гривен.

Общество •   •  13789 просмотра
Убытки экологии в результате атаки рф по нефтебазе на Харьковщине оцениваются в 30 млн гривен - Минприроды

Сырскому доверяют 40% украинцев, хотя треть ничего не знала о нем до назначения на должность главкома - КМИС

Уволенный с должности главнокомандующего Валерий Залужный все еще пользуется наибольшим уровнем доверия среди украинцев. Его преемнику Александру Сырскому доверяют 40% украинцев, но 35% ничего не знали о нем до назначения на должность.

Общество •   •  13687 просмотра
Сырскому доверяют 40% украинцев, хотя треть ничего не знала о нем до назначения на должность главкома - КМИС

СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Дерипаске

Служба безопасности Украины задержала двух топ-менеджеров российского олигарха Дерипаски и сообщила ему о подозрении в поставках из Украины сырья, которое используется россией для производства баллистических ракет и боевых беспилотников.

Война •   •  14385 просмотра
СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Дерипаске

Республиканцы, которые блокируют помощь Украине, становятся на сторону путина - пресс-секретарь Белого дома

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, республиканцы, которые блокируют дополнительную помощь Украине, становятся на сторону российского президента путина.

Политика •   •  11550 просмотра
Республиканцы, которые блокируют помощь Украине, становятся на сторону путина - пресс-секретарь Белого дома

Не только с Парижем: соглашение по безопасности ожидается во время визита Зеленского в Берлин - СМИ

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский во время визитов в Берлин и Париж подпишет двусторонние соглашения по безопасности с Германией и Францией.

Политика •   •  11037 просмотра
Не только с Парижем: соглашение по безопасности ожидается во время визита Зеленского в Берлин - СМИ