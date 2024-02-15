Microsoft інвестує понад 3 мільярди євро в штучний інтелект в Німеччині
Київ • УНН
Протягом наступних п'яти років Microsoft інвестує понад 3 мільярди євро в Німеччину для розширення штучного інтелекту через нові центри обробки даних та навчальні програми.
Американська компанія Microsoft хоче інвестувати в Німеччину 3,2 млрд євро для сприяння розширенню штучного інтелекту, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Американський гігант програмного забезпечення Microsoft інвестує 3,2 мільярда євро (3,44 мільярда доларів) у розвиток штучного інтелекту в Німеччині. Про це заявив президент Microsoft Сміт під час розмови з канцлером ФРН Шольцем у Берліні. Також на наступні два роки запланована програма навчання ШІ, якою мають скористатися до 1,2 мільйона людей. Це найбільша інвестиція, яку Microsoft зробила в цій країні за 40 років присутності в Німеччині.
Головна увага буде присвячена створенню центрів обробки даних, а також навчанню людей в області штучного інтелекту в 2024 і 2025 роках.
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