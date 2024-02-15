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Microsoft інвестує понад 3 мільярди євро в штучний інтелект в Німеччині

Microsoft інвестує понад 3 мільярди євро в штучний інтелект в Німеччині

Київ • УНН

 • 21962 перегляди

Протягом наступних п'яти років Microsoft інвестує понад 3 мільярди євро в Німеччину для розширення штучного інтелекту через нові центри обробки даних та навчальні програми.

Американська компанія Microsoft хоче інвестувати в Німеччину 3,2 млрд євро для сприяння розширенню штучного інтелекту, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Американський гігант програмного забезпечення Microsoft інвестує 3,2 мільярда євро (3,44 мільярда доларів) у розвиток штучного інтелекту в Німеччині. Про це заявив президент Microsoft Сміт під час розмови з канцлером ФРН Шольцем у Берліні. Також на наступні два роки запланована програма навчання ШІ, якою мають скористатися до 1,2 мільйона людей. Це найбільша інвестиція, яку Microsoft зробила в цій країні за 40 років присутності в Німеччині.

Головна увага буде присвячена створенню центрів обробки даних, а також навчанню людей в області штучного інтелекту в 2024 і 2025 роках.

Нагадаємо

OpenAI формує нову команду, яка вивчатиме та запобігатиме потенційному зловживанню ШІ дітьми, а також забезпечуватиме дотримання законів про захист дитячої приватності.

В уряді планують реалізацію спільних, з німецькими інвесторами, проектів регіонального відновлення в Україні15.02.24, 12:10 • 26452 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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