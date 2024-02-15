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В уряді планують реалізацію спільних, з німецькими інвесторами, проектів регіонального відновлення в Україні

В уряді планують реалізацію спільних, з німецькими інвесторами, проектів регіонального відновлення в Україні

Київ • УНН

 • 26452 перегляди

Український уряд обговорив з німецькою делегацією спільні регіональні проекти відновлення з німецькими інвесторами, а також пріоритети та порядок денний Конференції з відновлення України 2024 року в Берліні.

На зустрічі з делегацією уряду Німеччини, представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури обговорили основні пріоритети відновлення українських регіонів та громад, а також можливість створення проектів з німецьким бізнесом, крім того - анонсували основні теми майбутньої конференції "Ukraine Recovery Conference 2024" у Берліні, передає УНН.

На зустрічі з делегацією Німеччини команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури обговорила пріоритети відновлення на 2024 рік

- ідеться у повідомленні.

Як зазначається, серед основних напрямків були заявлені:

 інвестиції в інфраструктуру як основа регіонального відновлення,

регіональна політика та відновлення за лідерством громад,

реформи для відновлення.

Ми вже готуємося до формування порядку денного #URC2024 у Берліні. Для нас важливо, щоб конференція залишалася практичним майданчиком для розвитку співпраці між урядами та бізнесом.

- сказав на зустрічі Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами посадовця Україна вже змогла продемонструвати прогрес у багатьох секторах, але наразі є спільна мета  – створення та реалізація реальних проектів, зокрема з німецьким бізнесом.

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Також на зустрічі обговорили теми конференції "Ukraine Recovery Conference 2024" запланованої на 11-12 червня в Берліні, серед яких:

Можливості для громад та регіонів, а також їхня фінансова стійкість під час війни; Реформа децентралізації на шляху до євроінтеграції України; Цифрова трансформація для регіонів, громад та відновлення; Управління відходами внаслідок руйнувань тощо.

Нагадаємо

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зустрівся з представниками міжнародних банків щодо фінансування проєктів відновлення України. Йдеться про Банк розвитку Ради Європи, Світовий банк, Європейський Інвестиційний банк.

Світовий банк: потреба на відновлення України оцінюється у 486 млрд доларів15.02.24, 10:58 • 25466 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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