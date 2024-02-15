В правительстве планируют реализацию совместных, с немецкими инвесторами, проектов регионального восстановления в Украине

На встрече с делегацией правительства Германии, представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры обсудили основные приоритеты восстановления украинских регионов и общин, а также возможность создания проектов с немецким бизнесом, кроме того - анонсировали основные темы предстоящей конференции "Ukraine Recovery Conference 2024" в Берлине, передает УНН.



На встрече с делегацией Германии команда Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры обсудила приоритеты восстановления на 2024 год - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди основных направлений были заявлены:

инвестиции в инфраструктуру как основа регионального восстановления,

региональная политика и восстановление за лидерством общин,

реформы для восстановления.

Мы уже готовимся к формированию повестки дня #URC2024 в Берлине. Для нас важно, чтобы конференция оставалась практической площадкой для развития сотрудничества между правительствами и бизнесом. - сказал на встрече Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам чиновника, Украина уже смогла продемонстрировать прогресс во многих секторах, но сейчас есть общая цель - создание и реализация реальных проектов, в частности с немецким бизнесом.

Также на встрече обсудили темы конференции "Ukraine Recovery Conference 2024" запланированной на 11-12 июня в Берлине, среди которых:

Возможности для общин и регионов, а также их финансовая устойчивость во время войны; Реформа децентрализации на пути к евроинтеграции Украины; Цифровая трансформация для регионов, общин и восстановления; Управление отходами в результате разрушений и тому подобное.

Напомним,

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков встретился с представителями международных банков по финансированию проектов восстановления Украины. Речь идет о Банке развития Совета Европы, Всемирном банке, Европейском инвестиционном банке.

Всемирный банк: потребность на восстановление Украины оценивается в 486 млрд долларов