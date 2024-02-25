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У дронах українського виробництва буде ШІ – Єрмак

Київ • УНН

 • 109548 перегляди

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України та CEO німецької компанії Helsing GmbH уклали Меморандум щодо штучного інтелекту в українських безпілотниках.

У дронах українського виробництва буде ШІ – Єрмак

Україна та Німеччина підписали Меморандум для впровадження ШІ у виробництво українських безпілотників. Про це повідомляє Керівник ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та CEO німецької компанії Helsing GmbH Гундберт Шерф офіційно уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері безпеки та оборони.

Це визначає новий етап у впровадженні штучного інтелекту (ШІ) в беспілотні літальні апарати (БпЛА) українського виробництва.

Ми повинні бути на крок попереду у технологічній війні. І розуміємо чітко задачі, які стоять перед нами. ШІ у сучасній війні - це необхідність

– зауважив Андрій Єрмак.

Додамо

Німецька компанія Helsing з 2022 року є партнером з Rheinmetall та має успішний досвід роботи з Федеральним міністерством оборони Німеччини.

В Україні компанія працює з 2022 року.

Microsoft інвестує понад 3 мільярди євро в штучний інтелект в Німеччині15.02.24, 14:58 • 21965 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітикаНовини СвітуТехнології
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
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