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"Армия дронов" за неделю поразила 26 российских танков и 54 бронированных машины

"Армия дронов" за неделю поразила 26 российских танков и 54 бронированных машины

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 14:48  •  20687 просмотра

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За прошедшую неделю украинские беспилотники уничтожили 26 российских танков, 54 бронемашины, 85 грузовиков и 87 российских военнослужащих.

За неделю "Армия дронов" уничтожила 87 оккупантов и поразила 26 российских танков, 54 боевые бронированные машины и 85 грузовиков. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

"Танки, пушки и грузовики - Армия дронов пополняет список российских потерь. Подразделения БпЛА за прошедшую неделю поразили 26 российских танков, 54 боевые бронированные машины, 85 грузовиков и 87 оккупантов", - написал Федоров.

Он отметил, что есть видеоподтверждение каждой отминусованной единицы.

Дополнение

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал, что Украина испытывает беспилотники сразу в бою, поскольку нет времени проверять их на полигоне.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
"Армія дронів" за тиждень уразила 26 російських танків та 54 броньованих машини
"Army of drones" hits 26 Russian tanks and 54 armored vehicles in a week
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"Армия дронов" за неделю поразила 26 российских танков и 54 бронированных машины

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