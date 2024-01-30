"Армия дронов" за неделю поразила 26 российских танков и 54 бронированных машины

За неделю "Армия дронов" уничтожила 87 оккупантов и поразила 26 российских танков, 54 боевые бронированные машины и 85 грузовиков. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

"Танки, пушки и грузовики - Армия дронов пополняет список российских потерь. Подразделения БпЛА за прошедшую неделю поразили 26 российских танков, 54 боевые бронированные машины, 85 грузовиков и 87 оккупантов", - написал Федоров.

Он отметил, что есть видеоподтверждение каждой отминусованной единицы.

Дополнение

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал, что Украина испытывает беспилотники сразу в бою, поскольку нет времени проверять их на полигоне.