"Армия дронов" за неделю поразила 26 российских танков и 54 бронированных машины
Киев • УНН
За прошедшую неделю украинские беспилотники уничтожили 26 российских танков, 54 бронемашины, 85 грузовиков и 87 российских военнослужащих.
За неделю "Армия дронов" уничтожила 87 оккупантов и поразила 26 российских танков, 54 боевые бронированные машины и 85 грузовиков. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
"Танки, пушки и грузовики - Армия дронов пополняет список российских потерь. Подразделения БпЛА за прошедшую неделю поразили 26 российских танков, 54 боевые бронированные машины, 85 грузовиков и 87 оккупантов", - написал Федоров.
Он отметил, что есть видеоподтверждение каждой отминусованной единицы.
Дополнение
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал, что Украина испытывает беспилотники сразу в бою, поскольку нет времени проверять их на полигоне.
"Армия дронов" за неделю поразила 26 российских танков и 54 бронированных машины
За прошедшую неделю украинские беспилотники уничтожили 26 российских танков, 54 бронемашины, 85 грузовиков и 87 российских военнослужащих.
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