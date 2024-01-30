"Армія дронів" за тиждень уразила 26 російських танків та 54 броньованих машини

За тиждень "Армія дронів" знищила 87 окупантів та уразила 26 російських танків, 54 бойові броньовані машини та 85 вантажівок. Про це повыдомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

"Танки, гармати і вантажівки — Армія дронів поповнює список російських втрат. Підрозділи БпЛА за минулий тиждень уразили 26 російських танків, 54 бойові броньовані машини, 85 вантажівок і 87 окупантів", - написав Федоров.

Він зазначив, що є відеопідтвердження кожної відмінусованої одиниці.

Доповнення

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин розповів, що Україна випробовує безпілотники одразу в бою, оскільки немає часу перевіряти їх на полігоні.