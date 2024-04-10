Британская компания будет ремонтировать пушки L119 в Украине - Камышин

Министерство обороны Великобритании и компания BAE Systems подписали соглашение о ремонте и обслуживании пушек L119 в Украине за британские средства. Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает УНН.

Второе крайне важное для нас соглашение, подписанное на Конференции британско-украинского оборонного партнерства, это соглашение между BAE Systems и Министерством обороны Великобритании по ремонту пушек L119 в Украине за британские средства - написал Камышин в Telegram.

По его словам, это соглашение сократит логистику для Сил обороны так как раньше ремонт и обслуживание этой техники происходил за рубежом и занимал много времени. Во-вторых, как указал министр, соглашение привлекает партнерские средства и оставляет их в Украине. А в-третьих, L119 - это одна из 17 систем производства BAE Systems, которые используются в Украине, и в дальнейшем речь будет идти о расширении номенклатуры техники, обслуживание которой происходит внутри страны.

Также, как отметил Камышин, соглашение является первым шагом к локализации производства, что, по словам управляющего директора группы по развитию бизнеса BAE Systems Габби Костиган, и является конечной целью компании.

"Эти соглашения усилят оба наших государства и наши оборонно-промышленные комплексы. Будут способствовать, среди прочего, совместному производству вооружения и военной техники и обмену технологиями", - резюмировал Камышин.

Дополнение

Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных материалов. В правительстве указывают, что сегодняшний шаг еще больше приблизит к тому, чтобы британские производители начали производить свое оружие в Украине.

Справочно

BAE Systems - ведущий поставщик вооружений по заказу оборонных ведомств Великобритании и США. На его предприятиях работают 93 000 человек в 40 странах.