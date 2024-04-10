Британская компания будет ремонтировать пушки L119 в Украине - Камышин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  10841 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  24671 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  58940 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  74697 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  73676 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  114186 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  114651 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  114135 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107959 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113396 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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3 апреля 2024, 11:28  •  443522 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  508984 просмотра

Британская компания будет ремонтировать пушки L119 в Украине - Камышин

Великобритания и BAE Systems подписали соглашения о том, что компания будет ремонтировать и обслуживать пушки L119 в Украине за британские средства, уменьшая логистику для украинских военных и привлекая партнерские средства в страну.

Война •   •  11102 просмотра
Британская компания будет ремонтировать пушки L119 в Украине - Камышин

Дела Майдана: в суд направили дело командира львовского "Беркута"

Командира львовского "Беркута" и подчиненного будут судить по обвинениям в террористическом акте и умышленных убийствах митингующих 18 февраля 2014 года.

Криминал и ЧП •   •  7678 просмотра
Дела Майдана: в суд направили дело командира львовского "Беркута"

Джо Байден должен посетить мирную конференцию в Швейцарии

Швейцария планирует провести мирную конференцию высокого уровня по Украине в середине июня 2024 года, в которой, как ожидается, примет участие президент США Джо Байден, а также представители 80-100 стран, преимущественно с Глобального Юга.

политика •   •  8210 просмотра
Джо Байден должен посетить мирную конференцию в Швейцарии

Расстрелял семью, которая оказывала медицинскую помощь раненой во время оккупации Бучи: военному рф сообщено о подозрении

российскому подполковнику из курска сообщено о подозрении за расстрел семьи, которая оказывала медицинскую помощь раненой женщине во время оккупации Бучи.

Война •   •  9301 просмотра
Расстрелял семью, которая оказывала медицинскую помощь раненой во время оккупации Бучи: военному рф сообщено о подозрении

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Кабинету министров будет поручено разработать законопроект о демобилизации военнослужащих после принятия закона о мобилизации, сообщил народный депутат Федор Вениславский.

Война •   •  24671 просмотра
Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

В 2024 году внешнее финансирование достигает 10,2 млрд долларов - министр финансов

В 2024 году Украина получила $10,2 млрд внешнего финансирования от международных партнеров, в частности США, ЕС, Японии, Канады, МВФ, Великобритании и Норвегии.

Экономика •   •  8923 просмотра
В 2024 году внешнее финансирование достигает 10,2 млрд долларов - министр финансов

Вопрос мобилизации женщин сегодня не является актуальным - Центр противодействия дезинформации

Украина не рассматривает вопрос о мобилизации женщин в ряды армии и не планирует вносить изменения в законодательство относительно обязательного призыва женщин, сообщает Центр противодействия дезинформации.

Общество •   •  9314 просмотра
Вопрос мобилизации женщин сегодня не является актуальным - Центр противодействия дезинформации

Украина и Великобритания подписали новые оборонные договоренности: в правительстве ожидают, это будет способствовать производству вооружений британских компаний в стране

Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение об усилении оборонного сотрудничества, что является еще одним шагом к производству вооружений в Украине для британских производителей.

Война •   •  9564 просмотра
Украина и Великобритания подписали новые оборонные договоренности: в правительстве ожидают, это будет способствовать производству вооружений британских компаний в стране

Враг начал активнее применять разведывательные и боевые дроны на Харьковщине - ГПСУ

россия активизировала использование разведывательных и боевых беспилотников в Харьковской области: за последние дни пограничники сбили четыре БПЛА, страна-агрессор пытается вести воздушную разведку и запускает различные оперативно-тактические беспилотники, некоторые из которых оборудованы трекерами иностранного производства для отслеживания их местонахождения.

Война •   •  8347 просмотра
Враг начал активнее применять разведывательные и боевые дроны на Харьковщине - ГПСУ

Трое погибших, двое пострадавших в результате обстрела Харьковского района - ОВА

Во время обстрела Липцев погибли три человека, среди них 14-летняя девочка и женщины в возрасте 43 и 59 лет, двое получили ранения.

Война •   •  7541 просмотра
Трое погибших, двое пострадавших в результате обстрела Харьковского района - ОВА