Зеленский: Украина наращивает производство дронов и боеприпасов, одновременно разрабатывая новое оружие

Украина продолжает наращивать производство дронов и боеприпасов, а также осваивает новые образцы оружия. Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сегодня же провел совещание с Минстратегпромом. Александр Камышин доложил о результатах работы по производству дронов и боеприпасов. Мы наращиваем производство. Очень важно - добавляем новые позиции, продолжается освоение новых образцов оружия. Отечественное производство дронов, снарядов, техники - это производство буквально нашей свободы, свободы украинцев и Украины. Потому что в таких условиях, в условиях полномасштабной войны, именно сила является основой свободы. - сказал Зеленский.

Детали

Президент также поблагодарил всех работников оборонно-промышленного комплекса, которые это обеспечивают - обеспечивают украинскую силу - своей работой ради обороны.

Зеленский: Ключевая цель 2023 года - превзойти врага по качеству работы беспилотников

Напомним

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказывал, что Украина испытывает новые беспилотники в реальных боевых условиях, а не на полигонах, из-за срочности войны.