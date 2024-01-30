Зеленський: Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів, одночасно розробляючи нову зброю
Київ • УНН
Україна збільшує виробництво безпілотників і боєприпасів, а також розробляє нові зразки озброєнь, щоб зміцнити свою оборону від повномасштабного вторгнення Росії.
Україна продовжує нарощувати виробництво дронів і боєприпасів, а також освоює нові зразки зброї. Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Сьогодні ж провів нараду із Мінстратегпромом. Олександр Камишін доповів щодо результатів роботи з виробництва дронів і боєприпасів. Ми нарощуємо виробництво. Дуже важливо – додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї. Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України. Бо в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи.
Деталі
Президент також подякував всім працівникам оборонно-промислового комплексу, які це забезпечують – забезпечують українську силу – своєю роботою заради оборони.
Зеленський: Ключова мета 2023 року - перевершити ворога за якістю роботи безпілотників29.01.24, 20:59 • 80307 переглядiв
Нагадаємо
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін розповідав, що Україна випробовує нові безпілотники в реальних бойових умовах, а не на полігонах, через терміновість війни.