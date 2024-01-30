Зеленський: Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів, одночасно розробляючи нову зброю

Україна продовжує нарощувати виробництво дронів і боєприпасів, а також освоює нові зразки зброї. Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Сьогодні ж провів нараду із Мінстратегпромом. Олександр Камишін доповів щодо результатів роботи з виробництва дронів і боєприпасів. Ми нарощуємо виробництво. Дуже важливо – додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї. Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України. Бо в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи.