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Зеленський: Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів, одночасно розробляючи нову зброю

Зеленський: Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів, одночасно розробляючи нову зброю

Київ • УНН

 • 39663 перегляди

Україна збільшує виробництво безпілотників і боєприпасів, а також розробляє нові зразки озброєнь, щоб зміцнити свою оборону від повномасштабного вторгнення Росії.

Україна продовжує нарощувати виробництво дронів і боєприпасів, а також освоює нові зразки зброї. Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Сьогодні ж провів нараду із Мінстратегпромом. Олександр Камишін доповів щодо результатів роботи з виробництва дронів і боєприпасів. Ми нарощуємо виробництво. Дуже важливо – додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї. Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України. Бо в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи.

- сказав Зеленський.

Деталі

Президент також подякував всім працівникам оборонно-промислового комплексу, які це забезпечують – забезпечують українську силу – своєю роботою заради оборони.

Зеленський: Ключова мета 2023 року - перевершити ворога за якістю роботи безпілотників29.01.24, 20:59 • 80307 переглядiв

Нагадаємо

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін розповідав, що Україна випробовує нові безпілотники в реальних бойових умовах, а не на полігонах, через терміновість війни. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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