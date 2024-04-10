Украина и Великобритания подписали новые оборонные договоренности: в правительстве ожидают, это будет способствовать производству вооружений британских компаний в стране

Украина и Великобритания подписали рамочные договоренности о сотрудничестве в сфере оборонных материалов. В правительстве указывают, что сегодняшний шаг еще больше приблизит к тому, чтобы британские производители начали производить свое оружие в Украине. Об этом сообщили в среду в Минобороны Украины, пишет УНН.

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Как сообщается, с украинской стороны договоренность подписали министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. Со стороны британских партнеров договоренность, которая была заключена во время конференции британско-украинского оборонного сотрудничества в Киеве, подписал государственный министр по торговой политике страны Грег Хэндс.

"Великобритания является одним из самых преданных союзников Украины. Благодарю народ и правительство страны за всестороннюю поддержку, которая уже оказана и продолжается!" - сказал Умеров.

Министр обороны Украины призвал представителей десятков британских компаний - участников форума - инвестировать в Украину, создавать здесь совместные предприятия для совместной будущей победы.

"Именно Великобритания стала первой страной, которая подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, и именно британские оборонные компании стали первыми, кто открыл здесь свои офисы после начала большой войны. Наше партнерство развивается - и сегодня мы еще на шаг приблизились к тому, чтобы британские производители стали также первыми, кто начнет производить свое оружие в Украине", - в свою очередь отметил сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Новая договоренность, как указано, станет действенным механизмом усиления сотрудничества в военной области, открывает путь к предоставлению еще большей поддержки со стороны Великобритании, привлечению самых прогрессивных британских технологий для обороны Украины.

Умеров обсудил с Остином текущую ситуацию на украинском фронте и отметил необходимость систем ПВО и ракет