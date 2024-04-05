Умеров обсудил с Остином текущую ситуацию на украинском фронте и отметил необходимость систем ПВО и ракет

Министр обороны Украины Рустем Умеров и Главком Александр Сырский обсудили ситуацию на украинском фронте с главой Минобороны США Ллойдом Остином. О результативности этого разговора Умеров сообщил на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Вместе с генералом Сырским имел еще один еженедельный телефонный разговор с секретарем Остином - сообщил Умеров.

Детали

Министр обороны Украины сообщил, что они с Главнокомандующим подробно проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на поле боя и последствиях недавних атак России на украинские города и гражданскую инфраструктуру. Умеров в очередной раз подчеркнул важность и необходимость украинским защитникам систем ПВО и ракет.

Я еще раз подчеркнул: Украине нужно больше систем ПВО и ракет. Надо вместе остановить врага свободного мира - и сделать это здесь, в Украине. - резюмировал украинский глава оборонного ведомства.

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